Invest RS inaugura escritório em São Paulo

Com a presença do governador Eduardo Leite, o escritório da Invest RS, agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul, será inaugurado na segunda-feira (23), em São Paulo. Em seis meses de funcionamento, a isntituição realizou um total de 482 contatos com empresas, entidades e embaixadas com oportunidades de negócios para o Estado. Um total de 32 projetos estão em gerenciamento pela carteira da agência, que, se confirmados, poderão resultar em R$ 5 bilhões em investimentos e na geração de cerca de 4.466 empregos.

A agência participou em seis meses de atividades de 13 feiras e seis missões internacionais - Japão, China, Índia, Emirados Árabe Unidos, Suécia, Nova Iorque e Washington (Estados Unidos), Estônia e Finlândia. Na próxima semana, uma missão gaúcha participa de uma feira na área de Inteligência Artificial e Deep Tech em parceria com o Instituto Caldeira, em Londres (Inglaterra). No segundo semestre de 2025, a equipe da Invest RS participará ainda de 21 feiras - sendo que 18 serão no exterior para promoção do Estado.

Além do governador Eduardo Leite, o evento em São Paulo terá as presenças do secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. O consultor de empresas Eduardo Lorea foi indicado para o cargo de vice-presidente da Invest RS, a agência de desenvolvimento criada pelo governo do Estado para atrair investimentos para o Rio Grande do Sul. Às 11h30min, na Casa Fasano, será realizada uma entrevista coletiva, seguida de um almoço com convidados, às 12h. A solenidade de inauguração da sede está marcada para as 15h na rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 1098, conjunto 72.