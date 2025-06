Conferência Mentes Brilhantes acontece na próxima terça-feira

Porto Alegre sediará a 4ª edição da Conferência Mentes Brilhantes, na próxima terça-feira (24), a partir das 16h, no Auditório Araújo Vianna. Os últimos ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 157. Empresas interessadas em adquirir entradas para seus colaboradores contam com condições especiais e descontos exclusivos. Serão mais de 3.500 empreendedores e empreendedoras em um ambiente propício a conexões e novas oportunidades de negócios.

Uma das plataformas do ecossistema empreendedor no Brasil, idealizada pelo Grupo Mentes Brilhantes, apresenta o tema: Tendências que constroem o futuro e estratégias que impulsionam negócios. Entre os líderes confirmados para a nova edição estão Paulo Guedes (ex-Ministro da Economia), João Adibe Marques (presidente da Cimed), Juliana Tescaro (empresária e sócia-conselheira do Grupo Studio), Luciana Deretti (psicanalista, mentora e palestrante), Pedro Brair (fundador e presidente da Rede de Farmácias São João), Fernando Bastos (Médico e pesquisador), Márcio Oliveira (CEO Mentes Brilhantes), Bernardo da Rosa (Jovem empreendedor).



“A Conferência Mentes Brilhantes é mais do que um evento. É uma plataforma de conexões e transformação. Assim como no Vale do Silício surgiram gigantes como Amazon, Google e Tesla, porque as pessoas decidiram desafiar os padrões e pensar fora da curva, aqui reunimos mentes que vibram alto, que superam limites e transformam realidades. Criamos um ecossistema vibrante de aprendizado, trocas verdadeiras e oportunidades concretas para quem quer prosperar em um mercado em constante evolução”, afirma Márcio Oliveira, idealizador do projeto e CEO do Grupo Mentes Brilhantes.

Entre os destaques da programação está a presença do economista Paulo Guedes, ex-Ministro da Economia, reconhecido por seu protagonismo em temas de inovação, reformas e estratégias de negócios. Guedes irá compartilhar estratégias de liderança e oportunidades que surgem em momentos de incertezas; Juliana Tescaro é empresária, sócia-conselheira do Grupo Studio e conta com uma trajetória em instituições como Citibank e Itaú. Reconhecida como Top of Mind por três anos consecutivos, Juliana tem participações em eventos como o XP Expert; também integra o time de conferencistas Luciana Deretti, psicanalista, mentora e palestrante, especialista em vínculos familiares, adultos, infância e adolescência.

Com duas décadas de experiência em consultório e uma abordagem humanizada, Luciana é autora do livro “Invencível: A felicidade como uma escolha inegociável” e utiliza sua vivência pessoal e profissional para inspirar o público a assumir o protagonismo da própria história; outro nome é o de Pedro Brair, fundador e presidente da Rede de Farmácias São João, uma das maiores redes varejistas de medicamentos do Brasil.

Hoje, com mais de 1.200 unidades em operação no país, Pedro é reconhecido como símbolo de resiliência, coragem e liderança estratégica no varejo nacional. João Adibe Marques, é sinônimo de visão, ousadia e coragem. À frente de uma das maiores indústrias farmacêuticas do país, Marques vai abrir o jogo sobre os desafios, os bastidores e os princípios que o levaram ao topo.

Além das palestras, o evento conta com experiências sensoriais, ativações de marcas, ambientes exclusivos de networking e momentos preparados para fomentar parcerias, negócios e conexões poderosas. A conferência se consolida como uma plataforma de alto impacto para líderes e empresas que desejam acelerar seu crescimento, fortalecer presença no mercado e identificar oportunidades reais de transformação.

Em edições passadas, o time de conferencistas contou com nomes como Daniel Randon, Clovis Tramontina, Joel Jota, Ricardo Amorim, Carol Paiffer, Helena Brochado. Além disso, o evento arrecadou mais de 500 toneladas de alimentos, 18 mil colchões e 11 mil cobertores destinados a projetos sociais.