Fiergs avalia que aumento dos juros dificulta situação do setor industrial, que já enfrenta altos custos

O aumento da taxa Selic em 0,25 ponto percentual, para 15%, anunciado nesta quarta-feira (19) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, preocupa a indústria gaúcha, que já enfrenta altos custos, margens comprimidas e severas dificuldades de acesso ao crédito. A avaliação é do presidente do Sistema Fiergs, Claudio Bier, lembrando que na pesquisa Sondagem Industrial divulgada pela entidade, as taxas de juros foram apontadas como o principal obstáculo ao desempenho do setor no primeiro trimestre de 2025.

Bier reforça que a verdadeira causa estrutural dos juros elevados é a falta de compromisso do governo com a redução efetiva das despesas públicas. “O governo federal precisa assumir imediatamente suas responsabilidades, deixando de transferir os custos de sua má gestão fiscal”, diz.

Segundo a avaliação do presidente do Sistema Fiergs, o setor produtivo não suporta mais o aumento sucessivo das taxas de juros combinado com a elevação contínua da carga tributária como tentativa de corrigir a situação fiscal apenas pelo lado da receita.