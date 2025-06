Porto Alegre certifica prédios sustentáveis

Cerca de 180 prédios de Porto Alegre são considerados sustentáveis pela Prefeitura de Porto Alegre. Após passarem por um processo de comprovação, a partir de um total de 43 pressupostos, as edificações receberam um selo do Programa de Premiação e Certificação em Sustentabilidade Ambiental, o que conferiu às construtoras diferencial competitivo e, também, benefícios para moradores.

Criada há cerca de 2,5 anos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade da Capital, a iniciativa estimula empresas a uma série de medidas que contribuam para a redução dos impactos ambientais. De acordo com a diretora de Projetos e Programas de Sustentabilidade da pasta, Rovana Reale Bortolini, são observados desde o material utilizado na edificação até a conservação da biodiversidade local e plantio de árvores nativas ou ameaçadas de extinção.



O programa prevê também adequação às condições climáticas, como telhados e paredes verdes, e, também eficiência energética, com isolamento térmico, que diminui a necessidade de ar-condicionado. “Estimulamos também o uso da água da chuva para o paisagismo, além do aquecimento de água solar”, explica. Também fazem parte da lista de adequações a geração de energia renovável e o gerenciamento de resíduos. “No final do processo de certificação, são dados os benefícios, que podem ser, por exemplo, permissão para aumentar a altura ou descontos no IPTU”, cita.

A certificação, segundo a diretora, agrega valor ao empreendimento. “Uma construção sustentável, por vezes, se torna mais cara em um primeiro momento, mas consegue diluir esses custos. Já o comprador da unidade terá um prédio mais eficiente, com diminuição nas contas de luz e de água, por exemplo”, destaca. Os prédios sustentáveis, acrescenta ela, são importantes para as cidades, uma vez que, além de promover a biodiversidade, os pisos permeáveis contribuem para a drenagem.

As práticas sustentáveis estão sendo adotado em empreendimentos da Tomasetto Engenharia. De acordo com Victor Gyurkovitz, gerente comercial, a empresa entende que a construção, além da venda, continua na experiência do cliente e no legado urbano.

Em lançamento próximo, o Veríssimo, na Bela vista, foi concebido para proporcionar a experiência de estar próximos à natureza, o que lhe valeu o selo Diamante, o mais alto no Programa de Certificação da Prefeitura. Além de estar cercado por quatro importantes praças da região, o prédio de alto padrão foi concebido de forma a trazer o verde para a rotina do morador. “É uma maneira de materializar nosso conceito de buscar o que realmente importa: qualidade de vida e bem-estar”, destaca.

De acordo com o diretor, o investimento em sustentabilidade deve ser avaliado a longo prazo. “Muitos clientes não estão apenas em busca de uma nova moradia, mas de empreendimentos mais eficientes, que acompanhem as inovações tecnológicas e ofereçam um consumo mais consciente”, conta Gyurkovitz, destacando o uso de gás natural, carregamento para carros elétricos, o reuso da água e a eficiência energética. “Essas soluções, que antes eram diferenciais, hoje são pré-requisitos para um produto de alto padrão e sustentável, agregando valor para os moradores e reduzindo impactos ambientais”, avalia.

Gyurkovitz entende que essas tecnologias representam um custo adicional no início da obra, mas tornam o empreendimento mais eficiente e econômico ao longo do tempo. “Falar de futuro é, inevitavelmente, falar de sustentabilidade. Nossos clientes estão cada vez mais conscientes e exigentes”, observa.