Petrobras aguarda para julho teste da Margem Equatorial

A Petrobras aguarda para julho a realização da Avaliação Pré-Operacional (APO) do Ibama, mais um passo para a obtenção da licença de exploração do poço FZA-59, na bacia Foz do Amazonas, na Margem Equatorial brasileira. A sonda que fará a exploração está no caminho para o Amapá, onde deve chegar no final de junho.

LEIA TAMBÉM: Bacia de Pelotas tem três blocos arrematados em leilão