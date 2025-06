Taurus vence licitação e avança estrategicamente na Índia

A Taurus, empresa que é a maior vendedora de armas leves do mundo, acaba de conseguir licitação por meio de joint venture com o grupo Jindal Defence Systems Pvt Limited para o fornecimento de pistolas calibre 9 mm destinadas a um órgão policial da Índia. A empresa avança na consolidação de sua presença internacional, reforçando sua atuação em mercados estratégicos como o indiano.



A Taurus enxerga a Índia como uma boa oportunidade, com perspectivas promissoras a médio e longo prazo. De acordo com o CEO Global da Taurus, Salesio Nuhs, o mercado indiano oferece um potencial expressivo no segmento militar, de segurança pública e civil.

A parceria foi firmada entre o Grupo Jindal e Taurus durante o primeiro Diálogo Brasil-Índia da Indústria de Defesa, no âmbito do Fórum Empresarial Índia-Brasil (IBBF), organizado pelo Ministério das Relações Exteriores da Índia, e está alinhada ao programa governamental "Make in India", que visa fomentar a indústria local por meio de investimentos e transferência de tecnologia.