JC e Fapergs preparam a 29ª edição do prêmio O Futuro da Terra

O Jornal do Comércio e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) deram início nesta segunda-feira (16) aos preparativos da 29ª edição do prêmio O Futuro da Terra, que reconhece o trabalho de cientistas, pesquisadores, produtores rurais e empresas que, através de práticas inovadoras e sustentáveis, contribuem para o desenvolvimento do agronegócio, a inovação no campo e a preservação do meio ambiente.

O reconhecimento é entregue tradicionalmente na Expointer, que acontecerá em 2025 entre os dias 30 de agosto e 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Os dirigentes da Fapergs ressaltam a importância do reconhecimento a quem dedica anos de trabalho para a pesquisa. O diretor técnico-científico do Conselho Administrativo da Fapergs, Rafael Roesler, e o diretor administrativo-financeiro do Conselho Administrativo da Fapergs, Mauro Mastella, estiveram no Jornal do Comércio, acompanhados pela coordenadora de comunicação da Fundação, Márcia Iracét Borges na tarde desta segunda-feira, quando foram recebidos pelo editor-chefe do JC, Guilherme Kolling.