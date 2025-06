Famurs lidera mobilização por solução ao endividamento do agro gaúcho

Uma mobilização suprapartidária será promovida nesta segunda-feira (16) pela Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), em busca de uma solução concreta para o alto endividamento dos agricultores gaúchos. Prefeitos, representantes políticos e entidades do agronegócio e dos trabalhadores rurais participarão do ato, marcado para as 13h30min, na sede da entidade, em Porto Alegre.

Uma carta direcionada ao governo federal, contendo uma proposta unificada do agro será firmada ao final da atividade, para a qual foram convidados todos os 55 deputados estaduais, os 31 deputados federais e os três senadores gaúchos, além de representantes do governo do Estado e entidades como Farsul e Fetag. A articulação tem como objetivo pressionar a União a apresentar uma alternativa capaz de amenizar o problema, que ameaça comprometer a permanência de milhares de famílias no campo e derrubar a receita dos municípios.

“Nós queremos uma solução para alongar as dívidas no campo, para que o pequeno, o médio e o grande agricultor tenham condições de continuar produzindo. Ninguém está pedindo o perdão dos débitos, mas o alongamento do passivo. Estamos abertos ao diálogo com o governo federal para encontrar uma solução factível e concreta, que contemple a todos. A crise do campo impacta fortemente nos municípios e essa tem que ser uma preocupação de toda a sociedade”, afirma a presidente da Famurs e prefeita de Nonoai, Adriane Perin de Oliveira.