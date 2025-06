Downtown Canela fomenta investimentos na Serra Gaúcha

Situado na principal rua da cidade, o Downtown Canela chega para transformar o centro de Canela em um novo ponto de encontro entre moradores, turistas e investidores. Mais do que um empreendimento imobiliário, trata-se de um complexo urbano completo, com apartamentos, lojas, serviços, gastronomia e espaços de lazer integrados à paisagem da serra.

Localizado na Avenida Osvaldo Aranha esquina com a Getúlio Vargas, nas imediações do Grande Hotel, o projeto une o conforto da vida moderna com o clima acolhedor da região. Com opções de unidades compactas e residenciais, que vão de 46m² a 119m² de área privativa, o Downtown Canela foi pensado para atender diferentes perfis de moradia ou investimento.

Todas as unidades contam com churrasqueira, esperas para lareira e infraestrutura completa — do rebaixo em gesso ao piso de porcelanato nos ambientes. No térreo, há ainda um open mall com lojas selecionadas e um food hall. Já na área de lazer, há piscina térmica, spa com hidromassagem, sauna, sala de massagem, espaço kids, fitness center, sala de jogos, além do Downtown Eventos, um espaço pensado para comemorações e reuniões corporativas.

O empreendimento também oferece soluções práticas para quem deseja investir. Um sistema de gestão locatícia estará disponível para incluir as unidades em plataformas de aluguel, garantindo limpeza, manutenção e serviços de concierge para os hóspedes. Além disso, é possível adquirir os imóveis já mobiliados, com pacotes personalizados de decoração.

Sustentável por essência, o Downtown Canela adota princípios de Green Building. A construção em Light Steel Frame reduz o impacto ambiental e os resíduos da obra. Conta ainda com energia fotovoltaica para áreas comuns, reuso de água da chuva e espera para carregamento veicular, promovendo economia e respeito ao meio ambiente. O projeto e fornecimento da estrutura está a cargo da CenterSteel, referência nacional no uso deste sistema construtivo.

Parceria das empresas familiares Bronstrup e Joal Teitelbaum, o DownTown Canela promete valorizar ainda mais o coração da cidade. O empreendimento se destaca pelas contrapartidas urbanísticas assumidas pelos empreendedores, que irão beneficiar diretamente a mobilidade e a infraestrutura da cidade.

Entre as melhorias já previstas estão os alargamentos das ruas Getúlio Vargas e Osvaldo Aranha, localizadas no entorno do empreendimento. Outro destaque é entrega de um projeto de implantação de uma nova rótula completa na interseção das ruas Altenor Teles de Souza, Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa, projeto já entregue para prefeitura e com execução parcial ainda em 2025.