Dia dos Namorados movimenta cidades da Serra Gaúcha

A comemoração do Dia dos Namorados, que acontece nesta quinta-feira (12), movimenta o setor turístico nas cidades de Gramado e Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Os municípios são um atrativo nesta época devido às paisagens, à gastronomia e ao clima frio.

Estima-se que mais de 150 mil pessoas visitem Gramado entre os dias 12 e 15 de junho. Visto que 86% da economia gramadense está diretamente voltada ao turismo, a Secretaria de Turismo avalia que a data romântica movimenta a economia local e gera impactos positivos em diversos setores, como o gastronômico e comercial. Isso porque diversos restaurantes recebem um significativo número de reservas e lojas de chocolates, vinhos e presentes também registram aumento em suas vendas.

A cidade ainda nutre a expectativa daqueles visitantes que passam o dia na cidade e retornam para o lar à noite. A expectativa de frio para o fim de semana também promete atrair mais visitante. A rede hoteleira da cidade está com 85% de ocupação, segundo a Secretaria de Turismo.

Já em Bento Gonçalves a rede hoteleira está com ocupação acima dos 70%, considerando a oferta dos mais de 55 hotéis e pousadas, segundo o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh).

A rede de hotéis Dall'Onder, que possui dois empreendimentos em Bento Gonçalves com capacidade para acomodar até 650 hóspedes em um e 900 em outro, está com sua ocupação baixa, com aproximadamente 40%, avalia a diretora dos hotéis, Maitê Dall'Onder. Para atrair o público, a diretora adotou ações para a data. "As ações que nós estamos fazendo para receber o público no Dia dos Namorados é um jantar na nossa cantina, toda decorada com objetos da imigração italiana", explica. Ela ressalta que essas ações são abertas ao público, mesmo àqueles que não estejam hospedados em seus hotéis.

ExpoBento e Fenavinho ocorre entre os dias 12 e 22 de junho. A exposição, considerada a maior feira multisetorial de compras e entretenimento do Brasil, também movimenta a rede hoteleira local. "A gente está fazendo uma ação de jantares. Na noite de sexta-feira a gente está fazendo a noite das sopas, que é um buffet de sopas e antepastos. No sábado a noite também no restaurante nós estamos fazendo um rodízio de massas e carnes", complementa Maitê.