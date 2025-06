ExpoBento e Fenavinho atraem visitantes a partir desta quinta

de Caxias do Sul





A 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho, que têm início nesta quinta (12), foram organizadas para serem a maior edição da história, reunindo mais de 500 marcas expositoras em espaços temáticos como moda, salão do imóvel, automotivo, indústria e comércio, agricultura familiar, variedades e gastronomia, entre outros. A expectativa é movimentar cerca de R$ 55 milhões em negócios. A programação ocorre até 22 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Sob o tema “Uma história que se vive”, dedicada aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, oferece ao público a cultura ítalo-gaúcha, com destaque para a enogastronomia.

Pensadas para todos os públicos, as feiras reúnem desde a gastronomia serrana até atrações para toda a família: agroindústria familiar, vinhos e sucos diretamente das vinícolas, mais de 100 shows gratuitos, espaço kids e muitas opções entre uma compra e outra. Em 2025, a estrutura foi ampliada para acolher pais, crianças e avós com experiências que vão do entretenimento à imersão cultural.



A combinação de tantos atrativos transforma a 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho em uma experiência completa para os visitantes. “O diferencial é a diversidade de programação e de universos. A feira carrega a identidade de Bento Gonçalves, impulsionando a economia local e regional, ao mesmo tempo em que valoriza as tradições”, destaca César Andele, diretor-geral da 33ª ExpoBento.



A Fenavinho, realizada em conjunto com a ExpoBento pela quinta edição consecutiva, traz rótulos de mais de 20 vinícolas. Para esta edição, o espaço foi redesenhado, oferecendo mais conforto e comodidade. Os estandes foram reposicionados para melhorar o acesso ao palco central, permitindo que os visitantes apreciem os shows enquanto degustam vinhos e aproveitam os ambientes compartilhados com agroindústrias e opções gastronômicas.



Os ingressos custam R$ 18 nos dias de programação longa (fins de semana e feriados), e R$ 10 nos demais. Na segunda-feira (16), o acesso é gratuito. O horário de funcionamento também varia. Nos sábados (14 e 21) e feriados (13, 19 e 20), das 10h às 22h30; aos domingos (15 e 22), das 10h às 21h; e demais dias das 18h às 22h30. A ExpoBento e a Fenavinho são realizadas pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Mais informações em www.expobento.com.br.