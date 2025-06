Com presença em 115 países, Calçados Beira Rio completa 50 anos

Com faturamento estimado para 2025 em R$ 6 bilhões, uma produção diária de 500 mil pares de sapatos e capacidade anual de mais de 100 milhões de pares, a Calçados Beira Rio completa 50 anos de fundação nesta terça-feira (17) como uma das maiores fabricantes de calçados do mundo. Fundada por Roberto Argenta em junho de 1975, em Igrejinha, no Vale do Paranhana, a empresa gaúcha está presente em 115 países. A Calçados Beira Rio é responsável pela geração de 29,5 mil empregos - 8,5 mil diretos, 11 mil em prestadores de serviços e cerca de 10 mil indiretos.

Sobre o futuro, Argenta diz que gostaria como presente nessas cinco décadas da Calçados Beira Rio que a economia brasileira tivesse uma estabilização. "É um momento difícil para a indústria e o consumo em razão dos juros altos e do aumento de tributos", destaca. Conforme Argenta, as empresas brasileiras estão retraídas, o que acaba por inibir investimentos. "O Brasil precisa crescer e se desenvolver. Precisamos mudar o modelo com menos despesas públicas", ressalta.

O presidente da Calçados Beira Rio afirma que não existe confiança no governo federal e a desconfiança inibe investimentos por parte dos empresários. Para Argenta, era o momento da União reduzir ministérios com a realização, por exemplo, de uma reforma administrativa. "O Brasil precisa de um movimento forte para que a economia volte a crescer no País", acrescenta.



Com fábricas em cidades como Novo Hamburgo, Igrejinha, Sapiranga (2), Osório, Teutônia, Candelária (2), Roca Sales, Mato Leitão e Santa Clara do Sul, a Beira Rio está entre as maiores geradoras de valor adicionado nos municípios onde atua. A cadeia produtiva da empresa também é, em sua maioria, local: 72,7% dos 564 fornecedores estão no Rio Grande do Sul, fortalecendo um ecossistema que envolve 410 prestadores de serviços, mais de 11 mil postos de trabalho e cerca de 10 mil empregos indiretos. "Manter a produção integralmente no território gaúcho sempre foi mais que uma estratégia. É uma escolha ética e econômica que reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional sustentável", comenta.

A Calçados Beira Rio projeta um novo ciclo de crescimento responsável pelas próximas cinco décadas. As 14 estruturas comerciais regionais no Brasil, somadas às oito regionais internacionais do mercado externo, além dos showrooms nacionais e internacionais, compõem um hub de soluções comerciais que atende a mais de 29 mil clientes no Brasil e no mundo. De acordo com Argenta, a infraestrutura permite replicar em tempo real os lançamentos das oito marcas da empresa, levando também a ambiência das coleções por meio da comunicação e do branding visual.

Conforme Argenta, a inovação seguirá como pilar, mas será o fator humano que continuará orientando cada passo. "Estamos construindo não apenas uma empresa global, mas um legado de desenvolvimento humano e social que transcende gerações e ultrapassa fronteiras", destaca. São oito marcas no portfólio da empresa - Beira Rio, Moleca, Modare Ultraconforto, Vizzano, Actvitta, BR Sport, Molekinha e Molekinho. Além dos calçados, a Beira Rio expandiu com bolsas e meias, ampliando sua presença no varejo de moda. A atuação multicanal inclui showrooms físicos e itinerantes, roadshows e participação em feiras internacionais. Para o público infantojuvenil, a empresa possui as marcas Leka e Leko.

Calçados Beira Rio/Divulgação/JC

Livro destaca a trajetória da empresa fundada em Igrejinha

Como parte das comemorações do cinquentenário da companhia, será lançado o livro "Calçados Beira Rio S.A: um legado que transforma a história do calçado". A publicação foi escrita por Marcelo Argenta, filho de Roberto e conselheiro consultivo de Relações Humanas da empresa. Estruturada em sete capítulos, a obra percorre desde as origens da organização até a consolidação de uma cultura empresarial. Os temas abordam o DNA da Beira Rio como gigante do setor, os fundamentos da Ontopsicologia aplicada ao mundo corporativo, os bastidores e aprendizados do programa "Conquistando a Perfeição", além de análises sobre a atuação da gestão. A publicação mostra os resultados alcançados, a construção de equipe e o olhar humanista sobre quem sustenta essa trajetória: as pessoas.

Ao longo de suas 221 páginas, dados, reflexões e conceitos formam um mosaico que documenta a história da empresa. "O livro nasceu do que eu vivo de perto: uma empresa feita por pessoas que acreditam no poder da evolução contínua. Toda organização que deseja se manter viva precisa cultivar o que a faz humana", acrescenta Argenta.

Calçados Beira Rio S.A em números

- Produção diária: 500 mil pares

- Capacidade anual: mais de 100 milhões de pares

- Market share nacional: 12% (dados Abicalçados)

- Presença internacional: 115 países

- Estrutura fabril: 11 unidades no Rio Grande do Sul

- Empregos gerados: 29,5 mil (8,5 mil diretos, 11 mil em prestadores de serviço e cerca de 10 mil indiretos)

- Faturamento estimado para 2025: R$ 6 bilhões.

- Portfólio: oito marcas com mais de 11 mil combinações de modelos, materiais e cores