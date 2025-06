ExpoBento e Fenavinho têm recorde de marcas expositoras

de Bento Gonçalves

A programação da 33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho teve início com a abertura oficial para convidados na tarde desta quinta (12), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A cerimônia reuniu lideranças empresariais e políticas, como o presidente da Assembleia, Gilberto Pepe Vargas, e o secretário adjunto de Desenvolvimento Rural, Edmilson Pelizzari, representando o governo do Estado.



Até 22 de junho, os organizadores esperam receber em torno de 300 mil visitantes, número similar ao da edição passada. Já o número de expositores é recorde do evento. São 515 marcas dos mais diferentes setores produtivos. "Os expositores são os protagonistas dos eventos e geradores de negócios", comentou o diretor-geral da ExpoBento, César Anderle.

Ao fazer referência à celebração dos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, Anderle destacou que os eventos têm a responsabilidade de honrar e dar continuidade a este legado. Lembrou o início da Fenavinho, em 1967, e da ExpoBento, em 1990. O diretor mencionou queFrisou que a edição também será uma oportunidade para identificar melhorias visando as próximas. "Precisamos sempre investir e aperfeiçoar para evoluir e garantir a perenidade destes eventos", destacou.O diretor-geral da Fenavinho, Alexandre Miolo, definiu a festa com sendo a essência e história de Bento Gonçalves, surgindo como vitrine para"É um evento que impulsiona a cidade e região", reforçou.O presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento, Carlos Lazzari, entidade realizadora dos eventos, comentou que o município tem um equipamento climatizado e acarpetado com capacidade para realizar eventos de qualidade, como a ExpoBento e Fenavinho. "Não é o melhor, mas é diferente, é algo imensurável e indescritível para ser seguido pelos municípios que quiserem atingir seu desenvolvimento econômico e social", assinalou.O dirigente lembrou que os primeiros movimentos visando uma feira no setor do vinho ocorreu ainda nos anos de 1950 em reuniões na então empresa Dreyer. Destacou ainda a participação do setor moveleiro como um dos mais investiu para a ampliação do parque, que hoje tem área construída de mais de 54 mil metros quadrados. "Estamos seguindo o exemplo dos imigrantes que desenvolveram esta região com senso de engajamento, união, competência, gestão, seriedade e comprometimento, sem egos ou vaidades", afirmou. Além da ExpoBento, que teve início em 1990, e Fenavinho, que assumiu em 2019, o CIC recentemente adquiriu os direitos para realizar a Envase, feira na área de equipamentos e insumos para o setor de bebidas.Os ingressos aos pavilhões custam R$ 18 nos dias de programação longa (fins de semana e feriados), e R$ 10 nos demais. Nesta sexta (13), feriado municipal na cidade em honra a Santo Antônio, o parque estará aberto das 10h às 22h30. No sábado, o horário será o mesmo e, no domingo, das 10h às 21h. Mais informações em www.expobento.com.br.