Girls For It apresenta novas tecnologias a adolescentes da Lomba do Pinheiro

A participação feminina na área de tecnologia tem avançado, ainda que lentamente. Segundo dados divulgados em 2024 pela Serasa Experian, o número de mulheres atuando no setor cresceu 4,6% em relação ao ano anterior — passando de 69,8 mil para 73 mil profissionais. Apesar do crescimento, esse contingente ainda representa apenas 0,08% da população feminina adulta no Brasil.

LEIA MAIS: Instituto Cultural deixará sede no Centro de Porto Alegre para abrir em outro local

Com o propósito de estimular a entrada de mais mulheres na tecnologia e apresentar a área como uma opção concreta de carreira para quem está no ambiente escolar, a ADP Brazil Labs e a Junior Achievement realizaram dois dias de imersão no universo da TI.

A atividade, que aconteceu entre a última quarta (11) e esta quinta-feira (12), reuniu 30 estudantes, do nono ano do Ensino Fundamental ao terceiro ano do Ensino Médio, na Escola Estadual Rafaela Remião, na Lomba do Pinheiro — onde o projeto é realizado pelo segundo ano consecutivo.

“Esse é um projeto que tem nosso coração, pois proporciona às participantes qualificação para que futuramente consigam oportunidades diversas na área da tecnologia. Sabemos que muitas vezes o conhecimento sobre a área de tecnologia e suas possibilidades não chega até elas, por isso é fundamental estar aqui fazendo esse trabalho. Se desse grupo uma menina se interessar, o resultado foi atingido com sucesso”, destaca Juliana Beber gerente de pessoas da ADP Brasil Labs.

Ao longo de duas manhãs, as meninas puderam ter contato com conteúdo sobre programação, desenvolvendo o seu próprio blog do tema que cada uma escolheu. Toda a capacitação foi ministrada por voluntárias que atuam na ADP na área da tecnologia. A desenvolvedora de Software Sênior, Luma Bessera foi uma das orientadoras do curso. Ela participou da atividade pela primeira vez.

“Foi uma grande oportunidade poder repassar o meu conhecimento para essas jovens e despertar o interesse nessas meninas para quem sabe daqui nascerem novas desenvolvedoras para o nosso ramo, o que é muito importante”. comentou.

A iniciativa também foi elogiada por quem fez a atividade. Giovana Carolina Almeida Rodrigues, de 14 anos, está no nono ano e participou dos dois dias de workshop. “Foi uma experiência muito legal. No primeiro dia lidamos mais com animação e nesse segundo dia construímos nossas páginas com temas escolhidos por nós mesmas. Assim como eu, acredito que todas tenham gostado, pois conhecemos uma realidade que não sabíamos que existia”, afirma a estudante.

Além do material didático utilizado durante o workshop, todas as participantes receberam um guia com dicas para continuar aprendendo sobre tecnologia, incluindo sugestões de cursos gratuitos e informações sobre oportunidades na área acadêmica. Ainda no segundo semestre, está prevista a realização da 5ª edição do programa em outra escola da rede pública.

Esforços contínuos

Lançado em 2017, o Girl for IT tem como objetivo despertar o interesse das meninas pela tecnologia ainda na escola, onde muitas vezes essa curiosidade começa, mas o acesso à informação é limitado. A primeira edição ocorreu na Ação Comunitária Participativa (Acompar), qualificando 15 meninas com apoio de colaboradoras voluntárias da empresa.

Em 2018, o projeto chegou ao Pão dos Pobres, capacitando mais 15 jovens. A terceira edição, em 2024, foi realizada na própria Escola Rafaela Remião, onde o programa retorna este ano, consolidando seu impacto e continuidade.