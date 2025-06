Instituto Cultural deixará sede no Centro de Porto Alegre para abrir em outro local

Um dos nomes mais tradicionais do ensino de inglês no Rio Grande do Sul, o Instituto Cultural do RS, fundado pelo escritor Érico Veríssimo, deixará o prédio da rua Riachuelo, nº 1257, em Porto Alegre. O imóvel estava com diversos de seus seis andares vazios e chegou a um déficit anual de mais de R$ 1 milhão.

foi realizada uma reformulação no local, quando criou-se o Hub Cultural Em 2023,. A ideia era integrar coworking, espaço maker, sublocação de salas, atividades de letramento digital para idosos e o salão de eventos Multiespaço Erico Verissimo (onde antes era o Teatro Erico Verissimo). A cafeteria Dude Coffee, de Caxias do Sul, também funcionava no saguão.

O que havia contribuído para deixar as finanças apertadas foi a migração dos alunos para cursos de inglês online e a saída da Fadergs do endereço, após 10 anos de aluguel de um dos andares do prédio. Para dar a volta por cima, foi contratada uma consultoria.

Em 2024, Paulo Afonso Pereira assumiu a presidência, fazendo o Instituto Cultural ingressar em um cenário de superávit. Por isso, agora, o empreendimento adquiriu a unidade do Yázigi Bom Fim.

"Quando assumi o Cultural não tínhamos nenhum contrato em vigência, não tínhamos nenhum aluno. Ao fim de 2024, já estávamos com cerca de 100 matrículas. A meta para 2025 é duplicar esse número", afirma Pereira por meio de nota enviada pela assessoria de imprensa.

Paulo Afonso Pereira é atual presidente do Instituto Cultural Instituto Cultural/Divulgação/JC

A estrutura será dividida: uma unidade pedagógica no bairro Bom Fim — a recém-adquirida do Yázigi — e um novo centro administrativo em uma sala de aproximadamente 100 metros quadrados na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), no Centro Histórico de Porto Alegre, da qual Pereira foi presidente também.

O atual prédio do Cultural será alugado pela Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Além da Capital, o plano de expansão inclui a abertura de novas unidades. Estão previstas pelo menos cinco novas escolas até o final de 2027. A primeira região em estudo é o Vale dos Sinos, com destaque para Novo Hamburgo.