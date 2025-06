Bolsa Família e Auxílio Gás serão pagos a partir da próxima segunda-feira (16)

A Caixa Econômica Federal começa a pagar o Bolsa Família de junho nesta segunda-feira (16). Os valores serão depositados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês, tendo como base o final do Número de Identificação Social (NIS). O calendário termina no dia 30 de junho.

Beneficiários que residam em municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública deverão receber o auxílio no primeiro dia do calendário. Neste mês ele será antecipado para alguns municípios dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe.

Neste mês também será feito o pagamento do Vale Gás, repassado a cada dois meses. O valor será de R$ 108. A base é o preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

As famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses para evitar que sejam removidas do Bolsa Família.

Para isso, é necessário que o responsável pela unidade familiar vá até um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), ou posto de atendimento do Cadastro Único, para atualizar as informações cadastrais.

Ao todo, cerca de 20,5 milhões de famílias recebem o Bolsa Família em junho e 5,3 milhões serão beneficiadas com o Auxílio Gás. Os beneficiários podem consultar as informações das parcelas nos aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem, pelo Portal Cidadão ou pelo telefone 111.

Confira o calendário do Bolsa Família e do Auxílio Gás de junho:

Final do NIS - Data de pagamento

1 - 16 de junho

2 - 17 de junho

3 - 18 de junho

4 - 20 de junho

5 - 23 de junho

6 - 24 de junho

7 - 25 de junho

8 - 26 de junho

9 - 27 de junho

0 - 30 de junho

Calendário dos próximos meses

Mês - Período de pagamento - do NIS final 1 ao NIS final 0

Julho - dia 18 a 31

Agosto - dia 18 a 29

Setembro - dia 17 a 30

Outubro - dia 20 a 31

Novembro - dia 14 a 28

Dezembro - dia 10 a 23

Mas, o que é o Bolsa Família?

O Bolsa Família, iniciativa que nasceu no Programa Fome Zero em 2003, é um programa de transferência de renda destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Ele é pago pela Caixa Econômica Federal, mas a sua gestão é feita pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Famílias que estão inscritas no CadÚnico e que tenham renda familiar per capita (por pessoa) igual ou inferior a R$ 218 por mês são elegíveis ao programa.

Para calcular o valor, é necessário somar os rendimentos de todas as pessoas que moram na mesma casa, sejam elas pais, cônjuges, companheiros, filhos, enteados ou irmãos e dividir pelo número de pessoas.

Não devem ser incluídos no cálculo indenizações por danos materiais ou morais, benefícios pagos pelo poder público de forma temporária e quantias recebidas em programas de transferência de renda (como o próprio Bolsa Família).