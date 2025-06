Nova agência digital da CEEE Equatorial abre no Centro Histórico da Capital

A CEEE Equatorial inaugura nesta sexta-feira (13) sua nova agência, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 336, no Centro Histórico de Porto Alegre.



A nova unidade será a maior entre todas as agências da companhia no Rio Grande do Sul, com 345 m² de área total — sendo 244,35 m² destinados ao atendimento ao cliente e 101,90 m² no mezanino, para uso administrativo.



O espaço substituirá a antiga agência do bairro Azenha e contará com 16 guichês de atendimento, ante 11 da unidade anterior. A estrutura também marca a ampliação do atendimento digital na Capital, buscando oferecer uma experiência mais ágil e tecnológica. O horário de funcionamento permanece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

LEIA TAMBÉM: Embate jurídico atrasa e dificulta remoção de fios soltos em Porto Alegre

“Estamos felizes com essa inauguração. Agora, Porto Alegre conta com um atendimento padronizado e pensado para melhor atender ao nosso cliente. A modernização das agências é um dos objetivos da CEEE Equatorial — já inauguramos 14 novas unidades e reformamos outras seis em toda a nossa área de concessão”, celebrou Alessandro Trindade, gerente de Relacionamento com o Cliente.



A expectativa é de que cerca de 700 atendimentos sejam realizados diariamente no local. A nova agência segue o conceito de humanização no atendimento, já presente em outras cidades. Em um único espaço, os clientes terão acesso a todos os serviços da CEEE Equatorial.