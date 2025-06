Dia dos Namorados deve movimentar R$ 664 milhões no varejo gaúcho, projeta Federação AGV

A Federação da Associação Gaúcha do Varejo (AGV) projeta um volume de vendas de aproximadamente R$ 664 milhões no comércio gaúcho para o Dia dos Namorados de 2025. A estimativa é baseada nos resultados de 2023, quando as vendas totalizaram R$ 600 milhões, corrigidas pela inflação acumulada no período e por um crescimento real projetado de 1%.

Em 2024, com a enchente que atingiu o Estado, a data ficou aquém das expectativas, com um desempenho 10% abaixo do previsto. A nova projeção da Federação busca maior precisão, considerando o comportamento recente do consumidor e o contexto econômico atual.

“A expectativa é de que cerca de 2,5 milhões de pessoas no Estado — o equivalente a 40% da População Economicamente Ativa (PEA) — presenteiem seus parceiros, com tíquete médio estimado em R$ 280,00, segundo pesquisa realizada em Porto Alegre”, explica Vilson Noer, presidente da entidade.

Como informação adicional, as vendas médias diárias no Rio Grande do Sul giram em torno de R$ 620 milhões. Se confirmadas as projeções, as vendas do Dia dos Namorados deverão representar um acréscimo entre 3% a 3,7% no volume total de vendas do mês de junho.

“Apesar do cenário de endividamento elevado, inadimplência persistente e renda comprometida com juros e apostas esportivas, a Federação acredita que o clima frio - típico do período - pode favorecer o consumo. Essa combinação justifica a projeção de um leve crescimento real, entre 1% e 2%, para a data”, finaliza Noer.