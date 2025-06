Dia dos Namorados deverá ser de alta no faturamento para estabelecimentos de hospedagem e alimentação

O Dia dos Namorados, que neste ano cairá em uma quinta-feira, promete ser muito positivo para os setores de hospedagem e de alimentação fora do lar. Como a data não coincidirá com os dias do fim de semana, por natureza mais movimentados, o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia, projeta um dia extra de bom faturamento para os estabelecimentos de ambos os setores.

“A expectativa é 100% positiva. Se o Dia dos Namorados fosse em um sábado, o movimento principalmente nos restaurantes não cresceria tanto, porque é um dia em que as pessoas já costumam sair. Sexta-feira também é um dia de restaurante meio lotado, então é perfeito que a data tenha caído na quinta. Se um estabelecimento normalmente atende 50 pessoas, digamos que na próxima quinta atenderá 150”, explica Geremia.

Como forma de atrair clientes para os estabelecimentos durante o Dia dos Namorados, o presidente do Sindha sugere que os bares e restaurantes ofereçam atrativos, como flores, luzes e música. “É importante os empreendedores fazerem algo romântico, como uma forma de acolhimento, mas cada um vai combinar o que for melhor com o seu negócio”, comenta.

Para o setor de hospedagem, Geremia acredita que a data deverá movimentar bastante hotéis e motéis, especialmente, mas que é difícil estimar como será o faturamento desses estabelecimentos.

Segundo pesquisa feita recentemente pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul (Abrasel-RS), 84% dos estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar esperam faturar mais no Dia dos Namorados deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. Àquela altura do ano passado, muitos empreendimentos ainda se encontravam fechados em virtude da enchente de maio.

“O faturamento do Dia dos Namorados será importante para levantarmos o caixa dos restaurantes antes de começarem a pagar os empréstimos retirados depois da enchente. Muitos estabelecimentos ainda estão no período de carência”, explica o presidente da Abrasel-RS, Leonardo Dorneles. Durante o prazo de carência, o tomador de crédito não precisa realizar o pagamento das parcelas.

Dorneles acredita que os restaurantes de sushi serão muito procurados no Dia dos Namorados, assim como os serviços de tele-entrega. “Na parte de delivery, o mais importante é o cliente fazer o pedido um pouco mais cedo, pelas 19h, para evitar qualquer tipo de estresse. A partir das 20h, o tempo de entrega aumenta bastante por causa da quantidade de pedidos”, sugere.

Com o objetivo de distribuir a demanda em diferentes dias, a Abrasel está se organizando nacionalmente para propor, para o ano que vem, a realização da Semana dos Namorados, que começaria no dia 9 de junho e terminaria no dia 15. De acordo com Dorneles, o projeto poderá garantir uma melhor experiência para os clientes de bares e restaurantes, que por vezes se incomodam com atrasos ou com o tamanho da fila de espera.

“A proposta é estender o cardápio especial do Dia dos Namorados em mais dias. Não haverá tanto movimento em todas as datas, mas já distribui um pouco melhor a demanda e garante uma melhor experiência para o cliente final”, explica Dorneles.