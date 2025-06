Mercado amplia expectativa de início de cortes pelo Fed em setembro, após CPI

O mercado financeiro ampliou expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) começará a reduzir juros em setembro, após leitura mais suave que a esperada da inflação ao consumidor (CPI, em inglês) dos EUA. As probabilidades de redução acumulada de 50 pontos-base (pb) ou mais ao longo desta ano também aumentaram, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.



Por volta das 9h50min (de Brasília), a chance de corte de juros em algum nível em setembro subiu a 64,2%, de 57,2% antes do CPI, com precificação majoritária de redução de 25 pontos-base (55,3%) na ocasião. Já a probabilidade de manutenção dos juros caiu de 42,8% a 35,8%.



No ano completo, o mercado continua vendo como mais provável uma redução de 50 pontos-base até dezembro, que subiu de 38,6% a 41,2% após os dados. A chance de corte maior, de 75 pb, também avançou a 24,7%, de 16,7% anteriormente. A probabilidade de apenas uma redução de 25 pb no ano caiu de 33,3% a 25,4%, enquanto a de manutenção das taxas recuou de 9,7% a 5,3%.