'Já passou da hora de discutir despesas obrigatórias', diz Hugo Motta a empresários

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), voltou a defender a revisão das despesas obrigatórias como "dever de casa fiscal", ao comentar a reação ruim dos setores produtivos às propostas do Ministério da Fazenda de estabelecer mudanças na cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).



As declarações ocorreram a uma plateia de cerca de 300 empresários no 2º Brasília Summit, evento promovido pelo Lide (Grupo de Líderes Empresariais), nesta quarta-feira, 11, na capital federal.

Motta disse esperar que o governo apresente ainda nesta semana um pacote alternativo às propostas sobre o IOF e afirmou que o Congresso Nacional não permitiria o aumento de tributos como solução fiscal, o que chamou de "medida equivocada".



O presidente da Câmara disse que o Congresso apoiou o governo em mais de um projeto para aumentar a arrecadação, mas cobrou a discussão sobre as despesas.



"Já passou da hora de discutir despesas obrigatórias", afirmou. "O Brasil caminha para a ingovernabilidade completa para quem quer que venha a ser presidente".