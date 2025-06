Vendendo 250 mil garrafas por ano, tradicional vinícola gaúcha anuncia mudança de visual

A vinícola Boscato Vinhos Finos apresentou oficialmente sua nova identidade visual nesta terça-feira (10). Durante o evento de apresentação, que aconteceu na sede do empreendimento, em Nova Pádua, na Serra Gaúcha, a família Boscato apresentou uma versão atualizada de seu antigo logotipo, novos rótulos e, além disso, oficializou o lançamento das safras de 2023, 2024 e 2025.



Vendendo cerca de 250 mil garrafas por ano, a Boscato exporta, desde 2003, seus vinhos para países como República Tcheca e Austrália e conta com mais de 90 premiações em concursos nacionais e internacionais. Isso, segundo os criadores, faz da marca uma das mais tradicionais e autênticas vinícolas do Rio Grande do Sul.

Com isso em mente, um dos pontos mais enfatizados durante o evento foi o desafio de modernizar a identidade da marca, mas sem deixar de lado tradição, autenticidade, qualidade e cuidado, pilares que, segundo Roberta Boscato, engenheira agrônoma, enóloga, sommelier e filha dos fundadores, sempre sustentaram a vinícola.



“Essa foi uma grande dificuldade. Fizemos todo o estudo de posicionamento da marca. E a partir desse trabalho é que partimos para nova identidade visual. Isso tudo partiu de um estudo detalhado de ponta a ponta, porque tínhamos que trazer a essência. Mesmo com a mudança, o consumidor tem que reconhecer que é o Boscato que está lá na prateleira.”



A nova identidade visual traz um desenho mais moderno e contemporâneo do brasão original e valoriza elementos como o cacho de uva e o barril, simbolizando o processo de transformação da uva em vinho. A letra "B" e a assinatura "Boscato Vinhos Finos", ganharam traços manuais, remetendo ao cuidado personalizado presente em todo o processo de produção.



Mais do que uma simples mudança estética, Roberta relata que a revitalização da marca atende a um desejo dos próprios consumidores, que frequentemente alertavam que a qualidade dos vinhos não se refletia visualmente nos rótulos. Segundo ela, a atualização era “um passo necessário para alinhar a imagem da marca ao que ela entrega na prática”.



"Sempre fomos tão focados em processos, em produção, em qualidade, mas os nossos clientes falavam que nossos rótulos tinham que ter uma identidade de acordo com o que está dentro da garrafa. Já estávamos com os rótulos a mais de 20 anos. Então, investimos em tecnologia, em produção, em qualidade de produto e faltava esse passo a mais. E por isso, nesses últimos quatro anos, tivemos esse trabalho de criar uma nova identidade visual para trazer um novo capítulo na nossa história", relembra.

Membros da família Boscato ainda desfilaram com as garrafas, com o objetivo de exibir os novos rótulos dos vinhos da vinícola. Além de apresentar a novidade, a ação enfatizou o clima familiar que se mantém na empresa, mesmo quatro décadas após a sua criação.



Membros da família Boscato ainda desfilaram com as garrafas, com o objetivo de exibir os novos rótulos dos vinhos da vinícola. Além de apresentar a novidade, a ação enfatizou o clima familiar que se mantém na empresa, mesmo quatro décadas após a sua criação.

"Lembro de toda a minha história, desde pequena com meu avô e minha avó. Para mim, é um legado muito grande. Então, todo esse processo que a gente passou durante esses 40 anos da fundação da vinícola com os meus pais, da revitalização depois de tanto tempo. Isso tudo é uma grande satisfação, grande satisfação mesmo", afirma Roberta, em tom emocionado.

Formado em Enologia desde 1972, Clóvis Boscato iniciou sua trajetória no mundo do vinho ainda jovem, aprendendo muito com o pai Aldo Boscato. Em 1983, fundou a Boscato Vinhos Finos, ao lado da esposa, Inês Boscato. O objetivo da dupla sempre foi elaborar vinhos agradáveis ao paladar e que proporcionassem saúde e satisfação.