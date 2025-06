EO Porto Alegre celebra 10 anos com reconhecimento a empresários gaúchos

A EO Porto Alegre, capítulo local da Entrepreneurs’ Organization (EO), celebra em 2025 uma década de atuação dedicada ao fortalecimento do ecossistema empreendedor gaúcho. Para marcar os 10 anos de sua presença no Estado, no dia 14 de junho, um evento especial vai reunir associados, convidados, lideranças do setor e autoridades em uma premiação dedicada a empresários que têm se destacado no desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul.

A EO é uma rede global presente em mais de 80 países, com o objetivo de apoiar líderes empresariais na sua jornada de crescimento pessoal e profissional por meio de conexões, aprendizado contínuo e experiências transformadoras. Em Porto Alegre, a organização reúne mais de 100 empreendedores de diversos segmentos que compartilham desafios e aprendizados em um ambiente de confiança e colaboração.

“Celebrar esses 10 anos é reconhecer o impacto positivo que os nossos membros vêm gerando na economia, na inovação e na sociedade gaúcha”, destaca Gabriel Barbosa, atual presidente da EO Porto Alegre, por meio de nota da assessoria de imprensa.

O ÍCONES RS contará com um painel que premiará Jorge Gerdau, José Galló e William Ling – nomes que representam a excelência, a visão e o comprometimento com o futuro do Estado. A premiação - mediada pelo advogado Michel Gralha - também destacará o membro da EO Marcos Boschetti como ícone EO 2025 e reforça o papel da EO como um espaço de reconhecimento e valorização da liderança empreendedora local.