33ª ExpoBento começa nesta semana com maior número de expositores

A ExpoBento terá, em sua 33ª edição, o maior número de marcas expositoras de sua história. São cerca de 500 os confirmados no evento, de 12 a 22 de junho, no Parque de Eventos de Bento Gonçalves.

Em 2024, em um período de retomada econômica após as enchentes de maio, a ExpoBento, realizada em conjunto com a Fenavinho, fórmula que se repetirá também neste ano pela quinta vez consecutiva, atraiu um público de 274 mil pessoas, com uma geração de negócios estimada em R$ 50 milhões.

Em 2025, do total, 40% dos expositores estão participando pela primeira vez da feira, evidenciando a renovação e o interesse contínuo do mercado. Mais de 90% das marcas participantes são empresas do Rio Grande do Sul, demonstrando o forte engajamento regional.

Nesta edição, os setores da Moda, Variedades, Indústria e Comércio concentram o maior número de empresas. ExpoBento e Fenavinho prometem, juntas, 11 dias de atrações culturais, gastronômicas e oportunidades de negócios. Entre os demais segmentos representados estão automóveis, imóveis, e agricultura familiar.

A programação artística é um dos grandes atrativos, com mais de 100 shows em diversos estilos musicais, divididos em dias temáticos. Até o dia 11 de junho, os ingressos antecipados podem ser adquiridos pelo valor de R$ 8,00, através da ferramenta ExpoBento na Palma da Mão, pelo número de WhatsApp (54) 2105.1900.

Quem preferir, pode escolher um dos pontos de venda físicos Apolo, Caitá, Grepar, Ortafrutti, Phantom Academia – Susfa, Restaurante Botafogo, Sest Senat, Sindiserp e STRBG.

Entre 12 e 22 de junho, quando ocorrem feira e festa, o valor de acesso passa para R$ 18,00 nos fins de semana e feriados, e R$ 10,00 nos dias de semana (seja a venda por WhatsApp ou na bilheteria do Parque de Eventos de Bento Gonçalves).