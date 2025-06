Contrato de multipropriedade deve alinhar promessa e entrega, afirma corretor

O mercado de multipropriedades é novo, ainda se recente de maior familiaridade dos clientes com o modelo e maturidade do negócio. Se antes de 2018, quando foi publicada a lei de regulamentação, era um mercado que que vinha se construindo, a estrutura jurídica veio para sanar uma realidade já posta. A avaliação é do fundador e CEO Cesar Mór, da MultiBR, empresa de comercialização de multipropriedades de Gramado.

Com produtos na Serra gaúcha, em Foz Iguaçu e Praia de Carneiros, em Pernambuco, entre outros, Mór defende o modelo de negócios, benéfico para o cliente, incorporadores e cidade. Misto de condomínio e hotel, trata-se de uma renovação na oferta hoteleira. “São poucos os empreendimentos que se viabilizam atualmente sem a iniciativa da multipropriedade, em função do custo de capital. Isso acaba influenciando diretamente na capacidade de desenvolvimento do destino. Se (a cidade) não tem capacidade de receber a demanda gerada, essa demanda se direciona para outras praças turísticas”, observa.

O cliente final, aponta o corretor, tem a oportunidade de adquirir uma propriedade de alto padrão, escriturada e herdável, além de qualificar a sua experiência de férias. “Ao invés de comprar 100% de um imóvel e eu utilizá-lo 15% do tempo, adquiro 15% do imóvel e utilizo 100% do tempo. É um aproveitamento inteligente de recursos, apoiado na fidelização.

O corretor lembra que nos últimos 10 ou 12 anos tenham sido lançados na região da Serra, talvez, dois empreendimentos fora de multipropriedade, enquanto que no modelo de multipropriedade essa entrega foi de cerca de 500% superior. “A percepção do volume de queixas também está relacionada com o crescimento da presença desse negócio. Mas, realmente, há uma necessidade real de revisão de estratégias, de como promover esse encantamento no cliente”, diz, referindo-se a práticas agressivas de marketing e vendas. “É preciso alinhar o que se promete com o que se entrega”, acrescenta, ao lembrar da importância dos setores de pós-vendas e relacionamento com o cliente como um pilar importante para a saúde do negócio.

A MultiBR é contratada por incorporadoras para desenvolver a estratégica da concepção de produto, da experiência hoteleira, da precificação, da construção, da estrutura jurídica do negócio.

Voltado para investimentos em imóveis de lazer com uso fracionado e compartilhado de um imóvel entre diversos proprietários, o modelo é adotado, na maior parte, em locais turísticos. O crescimento foi fortalecido com a aprovação de lei própria (Lei 13.777/2018), que regulamenta a modalidade, dando maior segurança jurídica às operações. No Brasil, em Valor Geral de Venda (VGV), o mercado chegou a R$ 100 bilhões no último ano, com um crescimento de 25% em relação ao ano anterior de 2023, segundo dados da Caio Calfat Real Estate Consulting.