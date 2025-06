Calçados somaram mais de 45 milhões de pares exportados até maio

De acordo com dados da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), com base nos números divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), entre janeiro e maio, as exportações de calçados cresceram tanto em volume (45,83 milhões de pares e crescimento de 6,8%) quanto em receita (US$ 427,18 milhões e crescimento de 1,7%) em relação ao mesmo intervalo de 2024. No recorte de maio, as exportações somaram 6,77 milhões de pares e US$ 78,16 milhões, queda de 7,6% em volume e incremento de 2,7% em valores na relação com o mês correspondente do ano passado.

Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, os dados refletem as instabilidades provocadas pela guerra tarifária entre Estados Unidos e China. “Apesar de a guerra comercial fazer com que compradores norte-americanos busquem fornecedores alternativos aos chineses, a China segue aumentando suas exportações, agora para o próprio Brasil e para mercados importantes para o calçado brasileiro, caso de países da América Latina”, explica. Segundo ele, no quadrimestre as exportações de calçados da China cresceram mais de 19% para países da América do Sul. “Essa concorrência desleal, com produtos muito baratos, está tirando mercado do Brasil nos países vizinhos”, acrescenta.



Destinos

No mês de maio, o principal destino do calçado brasileiro no exterior voltou a ser os Estados Unidos - antes ultrapassado pela Argentina. No mês cinco, os norte-americanos importaram 1,26 milhão de pares por US$ 23,67 milhões, crescimentos tanto em volume (+37,4%) quanto em receita (+49,2%) em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, os Estados Unidos importaram 4,8 milhões de pares por US$ 91 milhões, incrementos tanto em volume (+9,2%) quanto em receita (+3,7%) em relação ao mesmo período de 2024. Apesar de ter ultrapassado a Argentina como principal destino em maio, os Estados Unidos seguem atrás dos hermanos no acumulado do ano.



A Argentina, em maio, importou 1,1 milhão de pares verde-amarelos, pelos quais foram pagos US$ 16 milhões, incremento de 23,3% em volume e queda de 9,2% em receita no comparativo com o mesmo mês de 2024. No acumulado do ano, os argentinos importaram 5,74 milhões de pares por US$ 93,86 milhões, incrementos tanto em volume (+47,1%) quanto em receita (+17,8%) ante o mesmo intervalo do ano passado.



No terceiro posto entre os destinos internacionais do calçado brasileiro está o Paraguai. No mês de maio, foram embarcados para lá 566 mil pares por US$ 3,6 milhões, quedas tanto em volume (-23,7%) quanto em receita (-11,7%) em relação a maio de 2024. No acumulado do ano, os paraguaios importaram 3,92 milhões de pares verde-amarelos por US$ 17,67 milhões, incremento de 21,5% em volume e queda de 1,2% em receita na relação com o mesmo ínterim do ano passado.

Origens



O Rio Grande do Sul segue sendo o principal exportador de calçados do Brasil. Em maio, as fábricas gaúchas embarcaram ao exterior 2,26 milhões de pares por US$ 34,83 milhões, incrementos tanto em volume (+11,5%) quanto em receita (+7%) em relação ao mês cinco de 2024. No acumulado do ano, partiram do Rio Grande do Sul rumo ao exterior 13,75 milhões de pares por US$ 200,34 milhões, incremento de 4,6% em volume e queda de 0,4% em receita na relação com o mesmo intervalo do ano passado.



A segunda origem das exportações brasileiras de calçados é o Ceará, que em maio embarcou 1,77 milhão de pares por US$ 16,47 milhões, queda de 3,6% em volume e incremento de 11% em receita na relação com maio de 2024. No acumulado do ano, as fábricas cearenses embarcaram 15,37 milhões de pares por US$ 90 milhões, incremento de 11,2% em volume e queda de 2,3% em receita na relação com o mesmo intervalo do ano passado.



No terceiro posto entre os exportadores do setor aparece São Paulo. Em maio, as fábricas paulistas embarcaram 713,6 mil pares por US$ 10,14 milhões, incrementos tanto em volume (+22,1%) quanto em receita (+21,2%) em relação ao mês cinco de 2024. No acumulado do ano, partiram de São Paulo 3,1 milhões de pares por US$ 44,25 milhões, incrementos tanto em volume (+23,6%) quanto em receita (+14,2%) em relação ao mesmo ínterim do ano passado.

Importações seguem em alta

As importações de calçados, sobretudo da Ásia, seguem em elevação. Em maio, entraram no Brasil 2,86 milhões de pares por US$ 38,2 milhões, incrementos tanto em volume (+11,8%) quanto em receita (+12,3%) em relação a maio de 2024. No acumulado do ano, foram importados 19,37 milhões de pares por US$ 227,15 milhões, incrementos tanto em volume (+25,6%) quanto em receita (+21,4%) em relação ao mesmo período do ano passado.



As principais origens das importações, no acumulado de 2025, foram a China (7,2 milhões de pares e US$ 20 milhões, aumentos de 12% e 5,5%, respectivamente, ante o mesmo período de 2024), Vietnã (5,3 milhões de pares e US$ 104 milhões, incrementos de 22,6% e 17,2%, respectivamente) e Indonésia (3,63 milhões de pares e US$ 58,95 milhões, incrementos de 72,7% e 64,5%, respectivamente).



Em partes - cabedais, saltos, solados, palmilhas etc -, as importações dos cinco primeiros meses do ano somaram US$ 19 milhões, 33,2% mais do que no mesmo período de 2024. As principais origens foram China, Vietnã e Paraguai.