CREA-RS destaca necessidade de resiliência na metade Sul do Estado

Embora não tenha sido diretamente atingida pelas enchentes de maio de 2024, a cidade de Bagé vem sendo fustigada por eventos climáticos há quatro anos do ponto de vista agrícola. Afinal, além das consecutivas estiagens, tiveram safras frustradas pelo excesso de chuva. O tema foi amplamente discutido no primeiro encontro da edição de 2025 do Mapa Econômico do RS, realizada pelo Jornal do Comércio no Palacete Pedro Osório, em Bagé, nesta quinta-feira (5). Nesse cenário, o engenheiro e assessor técnico da presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (Crea-RS), Matheus Borges, considera ser importante pensar em ações de resiliência climática para as regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste. “Essa região de Bagé enfrentou muitos problemas no ano passado. Hoje, um ano depois, precisamos ter um olhar atento para essas questões enfrentadas e pensar na resiliência dos municípios, inclusive na logística da malha viária e na questão do agronegócio”, pontuou.