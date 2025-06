Caxias do Sul sedia 14ª edição do Startup Weekend

de Caxias do SulCom foco no tema sustentabilidade, Caxias do Sul recebe, de 6 a 8 de junho, a 14ª edição do Startup Weekend, evento que propõe o desenvolvimento de ideias de negócio com base na metodologia internacional da Techstars. Com expectativa de 120 participantes e 15 mentores confirmados, o evento reúne pessoas com diferentes formações e níveis de experiência, que se dividem em equipes para transformar ideias em modelos de negócio viáveis. Ao longo dos três dias, os grupos são orientados por profissionais de áreas como tecnologia, gestão, meio ambiente e inovação. • LEIA TAMBÉM: Salton promove encontro sobre sustentabilidade e inovaçãoO Startup Weekend é voltado a quem deseja iniciar um projeto, testar ideias, fazer novas conexões ou vivenciar, na prática, os processos envolvidos na criação de um negócio. Para Paula De Marco, organizadora da edição e especialista em meio ambiente, o evento tem ganhado um papel social relevante. "É muito mais que um evento, se torna uma causa. É a inovação que se preocupa com seu contexto, com sua comunidade", assinala.A escolha pela temática sustentável tem relação direta com o contexto local: em 2024, a última edição do evento foi adiada devido às enchentes no estado. Agora, aproveitando a Semana Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul, o evento se propõe a discutir como inovação e sustentabilidade podem caminhar juntas na criação de novos negócios.Para participar é necessário fazer inscrição ao custo de R$ 145 por meio do Sympla. O valor do evento, que ocorre no Conexo, junto ao conglomerado da Randoncorp, inclui participação nos três dias, acesso a workshops e mentorias, e as refeições.