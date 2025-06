ABS-RS promove Jornada do Sommelier e feira de vinhos

A importância, os desafios, cenários e as potencialidades para a profissão estarão no foco dos debates da 5ª Jornada do Sommelier a ser realizada na manhã deste sábado (7). O turno da tarde está reservado para a feira Vinhos & Encontros, um festival que reúne vinícolas brasileiras, parceiros na área de venda de bebidas e acessórios, que apresentam lançamentos e rótulos reconhecidos pelo público.

O evento marca a celebração do Dia do Sommelier e do Dia do Vinho Brasileiro, fomentando a troca de experiências, promovendo reflexões e aprendizados, assim como valorizando e incentivando a cultura do vinho no país.", integrando as comemorações dos 10 Anos da entidade no Rio Grande do Sul.As atividades começam às 9h com credenciamento e seguem com painéis entre 9h30 e 13h30, versando sobre Histórico da sommellerie no Brasil; Mudanças na sommellerie e o cenário atual no consumo de bebidas; e O futuro da sommellerie. A feira tem início programado para 13h30.. O ingresso para sócios da ABS-RS é de R$ 150 e para o público em geral, R$ 300. Inscrições em www.absrs.com.br/jornada-sommelier.Nesta sexta-feira (6), também no SPA do Vinho, será realizada a. Os três candidatos que chegam à final foram definidos, dentre oito inscritos, a partir da melhor pontuação na prova teórica, realizada em 1 de junho. São eles: Bruno Sias Rodrigues, que tentará o bicampeonato; Lucas Manzoni Uliana, vice-campeão da edição anterior; e o estreante Rafael Barasuol Mallmann. Haverá transmissão ao vivo, a partir de 18h, pelo endereço @ABSRS-oficial no youtube.A presidente da ABS-RS, Caroline Dani, explica que,"É o momento que nós atualizamos, trocamos informações e nos preparamos para o restante do ano. Como o mercado de produção, comércio e serviço do vinho é muito competitivo e dinâmico, é essencial se manter atualizado", observa.