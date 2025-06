40ª Maratona de Porto Alegre lota hotéis de Porto Alegre

40ª Maratona Internacional de Porto Alegre , que ocorrerá no sábado (7) e no domingo (8), vários hotéis da capital gaúcha já se encontram praticamente lotados. Um levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindha) feito no início desta semana previa que a ocupação da rede hoteleira seria de 90%. Enquanto isso, a perspectiva de reservas exclusivamente para o evento era de 55%. O resultado é reflexo da quantidade de corredores na edição deste ano, que baterá recorde com 25 mil inscritos para os dois dias de evento. Na véspera da, vários hotéis da capital gaúcha já se encontram praticamente lotados. Um levantamento do Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindha) feito no início desta semana previa que a ocupação da rede hoteleira seria de 90%. Enquanto isso, a perspectiva de reservas exclusivamente para o evento era de 55%. O resultado é reflexo da quantidade de corredores na edição deste ano, que baterá recorde com 25 mil inscritos para os dois dias de evento.

“Haverá um acréscimo bem grande para a hotelaria, porque muitos corredores trazem familiares para Porto Alegre. Muitas famílias, inclusive, prolongam a viagem e visitam outras regiões do Estado, como a Serra. Elas aproveitam que já compraram a passagem aérea para a capital”, comenta o presidente do Sindha, Paulo Geremia. Segundo ele, outro setor que se beneficiará da realização da maratona é o gastronômico, que deverá registrar cerca de 50% de crescimento nas vendas.

O hotel DoubleTree by Hilton Porto Alegre, que fica muito próximo do ponto de largada da maratona, no BarraShopping Sul, está com 100% de ocupação para este fim de semana. Para otimizar o tempo dos participantes que estão hospedados no hotel, o horário do café da manhã tanto no sábado quanto no domingo será antecipado para as 5h.

A rede de hotéis Laghetto, por sua vez, também irá oferecer a primeira refeição do dia mais cedo: às 4h. Além disso, a expectativa é de que os hotéis da rede operem com 100% de lotação durante a maratona.

Segundo o gerente sênior da Atrio, empresa administradora de hotéis, Aleandro Lemos, o cenário de lotação máxima também é observado em praticamente todos os hotéis do Íbis e do Novotel localizados em Porto Alegre e nas cidades vizinhas, como Guaíba e Canoas. “Em função da maratona, já estamos recebendo demanda para este fim de semana até em Novo Hamburgo”, comenta. Ainda de acordo com ele, cerca de 80% das reservas são exclusivas para a 40ª Maratona de Porto Alegre.

Lemos explica que a procura por vagas nos hotéis começou tão logo foi anunciada a data da maratona deste ano. O anúncio foi feito em setembro do ano passado, por meio de postagem nas redes sociais do evento. “Os corredores normalmente ficam esperando a divulgação para fazer as reservas, mas foi um movimento muito rápido. Isso mostra que a maratona tem crescido em relação a edições anteriores”, conta.

De acordo com o gerente da Atrio, possíveis mudanças no funcionamento dos hotéis, como a antecipação do horário do café da manhã, deverão variar em cada caso. Garante, no entanto, que as refeições serão apropriadas para os corredores. “As unidades normalmente já oferecem produtos mais focados, que agradam o público de esportistas e outras pessoas com uma alimentação saudável. Temos, por exemplo, cereais zero glúten e zero lactose, e também oferecemos muitas frutas”, explica Lemos.

O gerente da Atrio também valoriza a realização da maratona como forma de aquecer a economia da rede hoteleira. “Sem dúvida alguma é um peso importante e um dos pontos fortes do ano. Qualquer evento desse porte movimenta a economia, principalmente quando ocorre no fim de semana”, comenta.