Itaú lança agente de investimentos baseado em inteligência artificial

Nesta quinta-feira (5), o Itaú lançou seu agente de investimentos baseado em inteligência artificial generativa. O serviço fará recomendações personalizadas de alocações, tirará dúvidas e estará disponível 24 horas por dia para clientes no aplicativo do banco.

Em princípio, o chatbot será oferecido sem custo adicional para cerca de 10 mil clientes dos segmentos Uniclass e Personnalité, de média e alta renda. O foco do serviço será os clientes que, apesar de terem patrimônio investido, não contam com especialistas de dedicação exclusiva.

O banco diz que a ferramenta estará em fase de testes e sua abertura para mais clientes depende do feedback que receberem na fase inicial. O chatbot deve chegar gradualmente ao público geral do banco, com previsão de que atinja 500 mil clientes até o fim do ano.

Com a ferramenta, o cliente poderá, por exemplo, solicitar uma avaliação e pedir opções para aumentar a rentabilidade de uma carteira de investimentos. A IA será capaz de identificar o perfil de investidor e sugerir produtos que se encaixem na solicitação, informar o níveis de risco e diversificação, recomendar o tempo de permanência no investimento e projetar a rentabilidade prevista para cada alocação.

O robô é alimentado por modelos, algoritmos, cestas e curadoria de investimentos do próprio Itaú, atualizadas mensalmente, e as respostas são limitadas a esse escopo. Ao menos na fase inicial, não será possível pedir recomendações de investimentos em ações ou solicitar análises de balanços de empresas específicas, por exemplo.

Além de recomendações de investimentos, a ferramenta poderá tirar dúvidas sobre tributações, juros e assuntos relacionados a educação financeira. A análise, no entanto, também é limitada aos dados do banco. O chatbot não fará pesquisas de conteúdos externos ou de informações específicas de produtos de terceiros. Também não será capaz de responder a perguntas com alto nível de incerteza, que demandem atualização de informações em tempo real.

O Itaú afirma que a limitação a seu banco de dados garante que as recomendações sejam baseadas no controle de qualidade feito por seus assessores, com validação humana. Haverá, ainda, um bloqueio caso o cliente tente alocar recursos em investimentos que fujam de seu perfil de risco.

LEIA MAIS: Sistema Fiergs lança programa para acelerar inovação em pequenas e médias indústrias do RS

"Estamos disponibilizando uma inteligência artificial generativa para os clientes ancorada no arcabouço técnico e de produto desenvolvido nos últimos anos. Isso abre o caminho para escalarmos a assessoria de investimentos sem custo adicional para o cliente com disponibilidade 24 horas", diz Renato Cunha, diretor de Produtos e Soluções para Investidores do Itaú.