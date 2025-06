Delegação europeia visita indústrias gaúchas

Uma comitiva de diplomatas, embaixadores e conselheiros de 16 países da Europa visitam, desde a quarta (4) até esta sexta-feira (6), diversas indústrias na Serra gaúcha. Eles desembarcaram no Rio Grande do Sul para uma imersão no setor industrial do Rio Grande do Sul, dentro da agenda do programa Conhecendo a Indústria, promovido pelo Sistema Fiergs e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).



A delegação é formada por representantes da delegação da União Europeia no Brasil e dos países Áustria, Eslovênia, Bélgica, Portugal, Espanha, Suécia, Bélgica, Eslováquia, Polônia e Lituânia, entre outros. No primeiro dia da missão no Estado, uma reunião na sede da Fiergs abordou o cenário industrial gaúcho e as possibilidades de intercâmbio. Nesta quinta, o grupo seguiu para a Serra gaúcha, onde visitam empresas dos setores de móveis, cutelaria, biocombustíveis, calçados, máquinas e implementos agrícolas, além de calçados em municípios do Estado.

De acordo com o gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Fiergs, Luciano D'Andrea, o evento é importante por vários aspectos. “Organizamos as visitas de acordo com o interesse desses representantes e de forma a apresentar a indústria gaúcha como um todo”, observou.

D'Andrea também destacou que a importância desse encontro vai além do Estado, mas, também para o Acordo UE-Mercosul, que tramita há 25 anos. “Para o Mercosul, é fundamental essa aproximação. O acordo com a união Europeia está em nível de ratificação. É uma expectativa que temos e que, também, foi tema de muitos questionamentos por parte do grupo”, relatou. Lembrou, aina, que os países foram parceiros do Estado no ano passado durante as enchentes.

A balança comercial a União Europeia, acrescentou o executivo, também é equilibrada, porém, sempre há espaço para um incremento maior. “Muitos destes representantes têm interesse que seus países aumentem a conexão conosco, mas não conhecem nossas empresas. Essa é uma grande oportunidade de aproximação”, concluiu. A região foi, em 2024, o destino de 12% das exportações gaúchas.

Com uma economia diversificada, o Rio Grande do Sul reúne mais de 52 mil indústrias, e conta com mais de 3 mil empresas exportadoras e cerca de 4 mil importadoras. A integração com o Mercosul e a posição geográfica estratégica de Porto Alegre, tornam o estado um hub logístico e industrial para negócios com o mercado europeu e regional.

O coordenador do Conselho de Comércio Exterior (Concex) do Sistema Fiergs, Aderbal Lima, observou que a UE é o principal parceiro comercial do Mercosul, além de ser o maior investidor no Brasil. "A União Europeia ocupa a segunda posição como destino das exportações do Rio Grande do Sul, demonstrando a maturidade desta relação. Esta visita ocorre em um momento estratégico. Aguardamos a assinatura do Acordo UE-Mercosul, cujas negociações foram concluídas em dezembro passado", disse. Lima destacou ainda que "a indústria gaúcha está pronta para atender esse desafio, com produtos de qualidade mundial", finaliza.

Para o chefe da seção de Negócios da Delegação da União Europeia no Brasil, Maurizio Cellini, "a participação de representantes de 11 entidades europeias demonstra o interesse crescente no aprofundamento dos laços econômicos entre o Brasil e a União Europeia, especialmente em áreas estratégicas como sustentabilidade, matérias-primas, infraestrutura digital e o potencial produtivo do Rio Grande do Sul", afirmou.

A analista de Relações Governamentais da CNI, Patricia Fernandes de Carvalho, lembra que o programa busca criar um ambiente propício para o diálogo e a construção de parcerias. "Essa iniciativa é muito importante porque permite que os participantes conheçam de perto a capacidade das indústrias, com foco em inovação e competitividade. O acordo com a União Europeia também é visto de forma muito positiva, pois oferece diversas oportunidades de acesso ao processo produtivo de indústrias relevantes, como as que temos aqui no Rio Grande do Sul."

A edição do programa Conhecendo a Indústria deste ano, que ocorre entre os dias 4 e 6 de junho, tem como objetivo fomentar o intercâmbio comercial e a cooperação entre o Brasil e a União Europeia, promovendo oportunidades para impulsionar a produtividade e a competitividade da indústria de forma sustentável. O programa contribui diretamente para ampliar o acesso a mercados internacionais, fortalecer a competitividade do setor industrial e incentivar a sua internacionalização.