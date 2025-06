Carrefour vende participação minoritária na Carmila por US$ 194,5 milhões

O Carrefour anunciou nesta quarta-feira (4) que vendeu uma participação de 7% na Carmila, proprietária de shopping centers, por cerca de 171 milhões de euros (US$ 194,5 milhões) como parte de uma revisão estratégica de seu portfólio. De acordo com a rede de supermercados francesa, a conclusão da venda de mais de 9,86 milhões de ações da Carmila foi realizada por um processo acelerado de bookbuild.O Carrefour afirmou que planeja permanecer como principal acionista da Carmila e que o "desinvestimento" não resultará em nenhuma alteração nas parcerias, mandatos e contratos de serviço existentes entre as duas empresas. De acordo com a empresa francesa, durante a colocação das ações, a própria Carmila recomprou cerca de um milhão de euros em suas próprias ações para concluir seu programa de recompra de ações.