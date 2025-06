Juros futuros têm instabilidade à espera de notícias sobre o IOF

As taxas de juros negociadas no mercado futuro mostram instabilidade na curva na manhã desta terça-feira, 3, com alguns contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) alternando sinais de alta e baixa. Os investidores analisam dados do crescimento da produção industrial em abril, que ficou praticamente estável (0,1%), abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast (0,5%).

O mercado financeiro também trabalha em compasso de espera pelo pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que deve anunciar nos próximos minutos novidades quanto ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), depois dos entendimentos do ministro Fernando Haddad (Fazenda) com parlamentares.



Na ponta curta, parte da resistência é atribuída à realização dos leilões de títulos do Tesouro Nacional, por conta da demanda por hedge.



Às 9h39, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2026 tinha taxa de 14,805%, contra 14,790% do ajuste de ontem.



O DI para janeiro de 2027 projetava 14,185%, de 14,163%. Na ponta longa, o vencimento de janeiro de 2031 tinha taxa de 13,84%, ante 13,83% do ajuste de segunda-feira.