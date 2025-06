Arena Exportação conecta Universidade e Mercado Internacional em Caxias do Sul

No dia 11 de junho, Caxias do Sul será palco de mais uma edição da Arena Exportação, evento que ocorrerá na Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Auditório do Bloco H, Campus Sede, das 19h45 às 22h. O encontro é gratuito e será aberto ao público. Ele visa aproximar a comunidade das práticas e estratégias adotadas por empresas vencedoras do Prêmio Exportação RS de 2024, que compartilharão seus cases de sucesso.

O evento contará com a participação de importantes especialistas da área, como Vinicius Renê Tregansin, Gerente Comercial de Mercado Externo da Marcopolo S.A., Vanessa Ferreira, Gerente de Exportação da , e Ronaldo Grosselli, Gerente Comercial e de Comércio Exterior da Rasip Agro.



A mediação do evento será de Guilherme Bergmann Borges Vieira, professor e pesquisador em Administração e Comércio Internacional da UCS, e a moderação ficará sob a responsabilidade de Simone Andrade Klein, professora e coordenadora do Curso de Comércio Internacional da UCS.



O Prêmio Exportação RS é uma iniciativa do Conselho do Prêmio Exportação RS, que visa reconhecer empresas gaúchas que se destacam no setor exportador e contribuem para o fortalecimento da economia do Estado.



