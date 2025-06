BRDE alcança limite de operações em LCDs fixado para o ano

Com uma nova operação de R$ 48,6 milhões junto ao mercado financeiro na última semana, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) alcançou R$ 292, 2 milhões em emissões das Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCDs). O volume de recursos corresponde ao teto estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) para o BRDE operar ao longo de todo o ano com essa modalidade de títulos, o que reforça a mobilização dos bancos de fomento para uma revisão dos limites.

Para o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, é importante avançar nesta pauta, pois ele entende que o limite atual restringe o potencial de impacto econômico e social das LCDs. “Com um aumento no teto das emissões, poderemos ampliar a concessão de crédito a taxas mais competitivas, viabilizando projetos alinhados à agenda da sustentabilidade”, frisou.



Ranolfo vem participando de encontros com o Banco Central no sentido de rever a regulamentação em vigor, que estabeleceu o teto em aproximadamente R$ 470 milhões para todos os bancos subnacionais somados (BRDE, BDMG e BANDES), enquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pode emitir até R$ 10 bilhões. O tema vem sendo liderado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE).



O mês de maio representou uma marca histórica do BRDE em termos de atuação no mercado de capitais, quando superou a marca de R$ 1 bilhão em captações via títulos de renda fixa. “Isso comprova o interesse do mercado e a credibilidade da instituição. Essa diversificação de fundings permite disponibilizar ao nosso cliente diferentes modalidades de crédito conforme a sua necessidade, o que faz do BRDE um parceiro estratégico, define o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto. O teto de emissão das LCDS deste ano foi alcançado em menos de 30 dias de operações.



O BRDE foi o primeiro banco do País a emitir LCDs no mercado de capitais em novembro do ano passado e, em apenas uma semana, atingiu o limite anual de captação em 2024 (R$ 266,5 milhões). O banco igualmente opera no mercado com outros títulos, com destaque para as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), voltadas a financiar projetos sustentáveis no setor primário.