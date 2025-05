Fitch Ratings mantém classificação positiva do BRDE e ressalta recorde de financiamentos

Ao concluir nova avaliação de risco do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) nas operações de longo prazo em moeda estrangeira, a Fitch Ratings emitiu classificação BB, com perspectiva Estável, acompanhando a igual consideração do Brasil em escala global (mesmo rating soberano). No comunicado que acaba de distribuir ao mercado, a agência classifica o risco do banco em escala local de longo prazo em AAA (Bra), também em nível de estabilidade.

No seu relatório, a Fitch destaca que o BRDE segue desempenhando “um papel central no desenvolvimento regional” ao destinar recursos para apoiar pequenas e médias empresas, cooperativas, prefeituras e setores estratégicos como a agricultura, infraestrutura, inovação, resiliência climática e energia com fontes renováveis. Ao mencionar que em 2024 o banco alcançou um recorde de quase R$ 6 bilhões em novos financiamentos, o parecer salienta a capacidade da instituição de manter esses níveis de desembolso mesmo diante de um cenário que a agência denomina de “eventos econômicos adversos”.



Para o diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, a nova classificação de risco emitida pela Fitch demonstra o acerto das ações gerenciais do banco, mas acima de tudo reforça a atuação estratégica na política de crédito. “De um lado estamos trabalhando intensamente para diversificar as nossas fontes de recursos, e de outro, oferecendo crédito sob medida para quem produz com sustentabilidade e gera empregos”, salientou Ranolfo. O presidente destacou, também, que a classificação de risco em operações de longo prazo em moeda estrangeira coloca o BRDE no mesmo rating de outras importantes instituições financeiras, como Banco do Brasil, BNDES e Banrisul, todas em AAA (Bra) – Estável.



A política do BRDE em estabelecer novas parcerias com instituições bilaterais e a atuação junto ao mercado de capitais foi igualmente evidenciada pela análise da Fitch. “A partir desta política conseguimos ir além do crédito tradicional. Hoje o banco, ao criar linhas sob medida para os diferentes setores, vem acentuando sua participação em projetos estratégicos e alinhados à sustentabilidade. É uma atuação que busca estruturar novos negócios”, observou o diretor de Planejamento, Leonardo Busatto.



Mesmo seguindo como principal parceiro, o BNDES respondeu por 53% das operações do BRDE no ano passado, quando em anos anteriores essa relação superava os 90%. Ao mencionar a captação de R$ 684 milhões através da emissão das Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCDs) e Letras Financeiras (LFs), a agência considerou “esses esforços estruturalmente positivos para a resiliência do funding”.



Diante das medidas de prorrogação das dívidas de empresas atingidas pela enchente do ano passado no Rio Grande do Sul, o parecer indica que os níveis de inadimplência praticamente não se alteraram. A Fitch é uma das agências de rating entre as mais conceituadas do mercado financeiro internacional.