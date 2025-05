Startups da região Sul podem se inscrever no BRDE Labs RS 2025

Estão abertas as inscrições para empreendedores de toda a Região Sul que queiram participar do BRDE Labs RS 2025. A sexta edição do programa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento e o crescimento de startups em fase de operação e tração.

A iniciativa contará, pelo quinto ano consecutivo, com execução do Feevale Techpark. Além da premiação aos quatro melhores projetos, serão distribuídos valores em dinheiro aos demais finalistas.

A aceleração terá duração de seis meses, período em que as startups selecionadas contarão com apoio na estruturação e validação de estratégias e processos internos para que consigam escalar seus negócios.

O programa proporciona, ainda, conexão com grandes empresas, que atuam como âncoras, oportunizando vivência e validação de mercado.

O Feevale Techpark, como executor do BRDE Labs RS 2025, buscará capacitar os empreendedores e entregar ferramentas que os auxiliem a validar as soluções propostas, identificar mudanças necessárias (pivotar) e atingir o mercado-alvo de forma certeira.

Todas as startups selecionadas para a aceleração serão premiadas, podendo o montante distribuído chegar a R$ 245 mil. Os primeiros quatro colocados recebem, respectivamente, R$ 94 mil, R$ 47 mil, R$ 29 mil e R$ 17,8 mil. Os demais finalistas recebem R$ 5,2 mil cada, sendo que a premiação total será limitada a 15 startups.

Além disso, poderão contar com mentorias com especialistas, workshops, networking estratégico, cursos e eventos, infraestrutura de apoio e premiação em dinheiro.

inscrições Asdeverão ser realizadas, até as 23h45min de 30 de maio.

Podem participar do BRDE Labs RS 2025 empresas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina em estágio operacional ou de tração, desde que apresentem um protótipo funcional (MVP), já possuam clientes e já estejam com validação do seu modelo de negócios.