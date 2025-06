Porto Alegre terá gasolina a R$ 3,99 no Dia da Liberdade de Impostos

Na próxima quinta-feira (5), dois postos de combustíveis de Porto Alegre estarão com o litro da gasolina a R$ 3,99 para marcar o Dia da Liberdade de Impostos. Nesta 17ª edição do evento, serão distribuídos 5 mil litros de gasolina sem impostos, com limite de 10 litros por automóvel. O abastecimento será liberado com a apresentação de fichas, distribuídas gratuitamente nos dois postos participantes.

A ação ocorre no Posto Self-Service da avenida Cristóvão Colombo, nº 128, no bairro bairro Floresta, e no Posto Self-Service da avenida Ipiranga, nº 8.901, no Partenon.



Cada posto contará com 500 fichas para serem distribuídas por ordem de chegada, o que permitirá o abastecimento de 1 mil veículos. A atividade começa às 8h.



O objetivo da data é conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no Brasil. Na capital gaúcha, a ação será coordenada por Instituto Atlantos, Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Instituto Liberdade, Rotary Club, Students for Liberty e Postos Self-Service.



"Temos orgulho de sermos pioneiros no Rio Grande do Sul em ações como 'chope, xis e sorvete sem imposto', sempre com o objetivo de despertar a consciência do cidadão sobre a elevada carga tributária que incide sobre o consumo", afirma o presidente do Instituto Atlantos, Vinicius Bubols. "Convidamos toda a população a participar e refletir sobre os efeitos da tributação no nosso dia a dia."



"O Dia da Liberdade de Impostos é uma ação essencial para tornar visível aquilo que, no dia a dia, passa despercebido: a enorme carga tributária que recai sobre o consumo. Ao mostrar, de forma concreta, o impacto dos impostos no preço da gasolina, convidamos a sociedade a refletir sobre a relação entre o que pagamos e o que recebemos do Estado. É um movimento de conscientização que reforça nosso compromisso com a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal", explica a diretora de Comunicação do IEE, Milena Waitikoski da Silva Pedroso.



No Rio Grande do Sul, o preço médio da gasolina é de R$ 6,17. Os impostos federais respondem por 11,4% desse valor (R$ 0,70) e o estadual (ICMS), por 23,8% (R$ 1,47), de acordo com dados da Petrobras.



Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), em 2025 o brasileiro destinará cerca de 40,82% de sua renda ao pagamento de impostos, taxas e contribuições. Ainda assim, o país ocupa a última posição no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade (Irbes), que avalia a qualidade dos serviços públicos prestados em comparação à arrecadação. Na gasolina, a carga tributária é de 35,2%, conforme dados divulgados pela Petrobras.