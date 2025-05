Aposentados já podem pedir nos Correios o reembolso de descontos não autorizados do INSS

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem, a partir desta sexta-feira (30), consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios.

, especialmente em localidades sem unidades próprias do INSS.ou que preferem atendimento presencial. A lista pode ser acessada no site do instituto (gov.br/INSS), no site dos Correios ou pelo telefone 135.A parceria prevê protocolos de segurança, com atendimento feito exclusivamente por profissionais treinados em unidades próprias dos Correios.Todos os dados dos beneficiários são tratados com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo confidencialidade e rastreabilidade.Para regiões ainda não atendidas pelas agências habilitadas, estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento.