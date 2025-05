CEO da Trumpf Brasil prevê recuo das políticas comerciais dos Estados Unidos

A produção industrial no Brasil se ressente de mão de obra qualificada, de maior automatização e da falta de um plano de Estado para enfrentar a nova ordem mundial. No país, a alta taxa de juros é o principal impeditivo para crescimento e investimentos. A avaliação foi feita pelo CEO da Trumpf Brasil, José Visetti, durante reunião almoço da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul (AHKRS).

Com 39 anos de carreira, sendo 28 deles como diretor geral da subsidiária brasileira da líder global de tecnologia em máquinas-ferramenta e lasers para a produção industrial, Visetti, analisou o cenário mundial e as possibilidades do Brasil. Visetti não acredita na continuidade das medidas que vêm sendo implementadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Exemplo foi a decisão do Tribunal de Comércio Internacional, dos EUA, na manhã desta quinta-feira. Embora tenha sido revertida no final do dia, considerou ilegais as tarifas comerciais contra produtos de vários países. Segundo ele, Trump também terá dificuldade com a mão de obra, que hoje é feita, principalmente, por imigrantes, além de uma dívida interna que cresce U$S 30 trilhões ao ano.

No Brasil, salientou, o maior problema é a taxa Selic. “Nesse patamar, ela inviabiliza investimentos em modernização. A empresa vai querer um retorno melhor do que a taxa de juros bancária, sem correr nenhum risco. Quando falamos de plantas modernas e produtivas, falamos de um custo elevado. Neste momento, quem tem dinheiro está em dúvida entre investir agora ou esperar. E essa incerteza está no mundo”, observou.

Apesar das dificuldades, a Trumpf Brasil deve fechar o ano com um faturamento maior do que o do ano passado, com a marca de 80 milhões de Euros. “Já vínhamos nos organizando em função da Selic. Vamos dar um passo um pouco na diagonal, mas em frente. Não é um passo muito grande, mas é positivo, ainda melhor do que no ano passado.

A reunião almoço, evento organizado mensalmente pela AHKRS, foi aberto pelo presidente Cleomar Prunzel, e contou com a presença do cônsul-geral da Alemanha para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Marc Bogdahn.

A Trumpf é uma empresa alemã líder mundial em máquinas-ferramentas e tecnologia industrial. Reconhecido por sua visão estratégica, já liderou projetos de reestruturação, aumento de eficiência e negociação com grandes players dos setores público e privado. No Brasil, a empresa tem subsidiária em Barueri (SP).