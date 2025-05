Previsão de neve atrai visitantes e aquece turismo na Serra Gaúcha

Com a previsão de neve e o frio mais intenso ganhando força na Serra Gaúcha, a Rede Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências celebra um aumento expressivo nas reservas em suas unidades.

A diretora de Vendas e Marketing da Rede, Cristiane Mörs, destaca que a expectativa é extremamente positiva. "Os hotéis localizados em Gramado e Canela registram uma média de 90% de ocupação para o final de semana, enquanto em Bento Gonçalves a taxa atinge 94%", aponta.

“O inverno é tradicionalmente uma das temporadas mais aquecidas para o turismo na Serra. As baixas temperaturas despertam o interesse de visitantes de várias partes do Brasil, principalmente daqueles que desejam vivenciar o charme e a hospitalidade típicos da região durante os meses mais frios”, afirma a executiva.

Diante da alta procura, a Laghetto reforça sua estrutura e hospitalidade para receber os turistas que buscam no frio e na possibilidade de neve uma opção de lazer. "Os ambientes foram preparados com muito cuidado para garantir conforto e aconchego, com atenção especial aos detalhes que fazem a diferença nesta época do ano, como atendimento acolhedor, gastronomia regional e cafés da manhã deliciosos, com destaque para o tradicional chocolate quente”, destaca Cristiane.

“Estamos com todos os hotéis da Rede prontos para oferecer uma experiência completa", completa a diretora. A Laghetto é a maior rede hoteleira da Serra Gaúcha com 16 unidades em destinos estratégicos como Gramado, Canela, Bento Gonçalves e, em breve, Caxias do Sul.