3º Concurso de Queijos e Doce de Leite Artesanais do RS ocorre neste final de semana

Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, a Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, será palco para o 3º Concurso de Queijos e Doce de Leite Artesanais do Rio Grande do Sul. O evento, que foi suspenso no último ano, simboliza a recuperação do setor após as enchentes e espera atrair público e expositores de todo o Estado para uma celebração da cultura gastronômica local.

Promovido pela Associação Gaúcha de Laticinistas e Laticínios Artesanais (AGL), Sebrae RS e Secretaria de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (SDR), com apoio de várias entidades públicas e privadas, o concurso conta com cerca de 40 bancas de produtores. Já a programação inclui oficinas e palestras técnicas, que, junto ao concurso, fortalecem o setor artesanal.

"Este é o maior concurso já realizado, com 139 produtos inscritos. Além de valorizar os queijos artesanais, o evento também cria uma conexão especial entre consumidores e quem produz", destaca a analista de competitividade setorial agro do Sebrae RS, Aline Balbinoto.

Para a proprietária e sócia da Canto Queijaria, Mariana Rosa, o concurso tem um significado especial para sua comunidade na Barra do Quaraí, na tríplice fronteira do Pampa Gaúcho. “Escolhemos viver no campo e viver de queijo, e este é um dos momentos mais importantes do ano para nós. Nos preparamos durante meses para levar um estoque à altura da feira, que cresce a cada edição”, afirma.

Além da produção artesanal, Mariana também atua em projetos de turismo rural e educação alimentar, como o EducaCanto, que já envolveu mais de 5 mil crianças no ciclo do alimento "do pasto ao queijo". Para ela, o evento é uma oportunidade de fortalecer laços familiares e valorizar tradições locais.

Apesar do cancelamento da edição anterior, a comercialização interestadual dos produtos foi autorizada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por meio de uma portaria emergencial publicada durante as enchentes. A conquista foi resultado de um esforço conjunto entre AGL, Sebrae RS, Emater e outras entidades, e ajudou a garantir a sobrevivência econômica de muitos empreendimentos familiares.

A previsão para este ano é de recuperação e crescimento do setor. “A expectativa é que mais consumidores tenham a oportunidade de conhecer e apreciar os produtos artesanais, entendendo que, além do sabor, eles carregam uma história única e especial. Assim, a experiência vai muito além do paladar, conectando as pessoas às tradições e ao carinho de quem produz”, complementa Aline.

Programação

Nesta sexta-feira (30), pela manhã, os produtos serão avaliados por uma comissão de 35 jurados nacionais e internacionais. À tarde, começa o seminário técnico, com a palestra de abertura “Comida e Cultura: patrimônios alimentares”, seguida de painéis sobre produção e qualidade dos queijos artesanais.

Às 18h, está confirmada a presença do argentino Agustín Batellini, vencedor do World CookBooks Awards 2023 e autor do livro La Vigna Láctea - Arquitectura del Queso. O seminário continua na manhã de sábado (31), das 8h às 12h, na Casa de Cultura. Ainda na sexta-feira (30), às 19h, ocorre a cerimônia de abertura e a premiação dos vencedores no Lola Bar.

Já a feira acontecerá na Travessa Passarinho, com funcionamento nos seguintes horários:

30/05 - das 14h às 19h;

31/05 - das 10h às 19h;

01/06 - das 10h às 16h.

Durante os três dias, serão oferecidas oficinas de harmonização com queijos, vinhos, cervejas e cafés. A experiência custa R$150,00 e tem vagas limitadas.