Projeto quer transformar Av. Nilo Peçanha em ponto turístico e tecnológico na Capital

A Avenida Nilo Peçanha se prepara para receber uma série de atrações visuais e tecnológicas que buscam reposicionar a cidade no mapa da inovação urbana, com qualificações como as que já ocorrem no Quarto Distrito e em outras regiões da cidade. A principal delas é a instalação da primeira Passarela Digital do Rio Grande do Sul, prevista ainda para o primeiro semestre de 2025. Localizada entre a Unisinos Porto Alegre e o Colégio Anchieta, a estrutura contará com faixas de LED interativas em toda a sua extensão, permitindo projeções dinâmicas nas laterais e no topo da passarela. O projeto, que conta com um investimento superior a R$ 2 milhões, também incluirá dois painéis digitais de 8x4 metros, um em cada sentido da via, com capacidade para mais de 400 inserções publicitárias diárias. A expectativa é gerar mais de 2 milhões de impactos mensalmente.

Mas a transformação da Nilo Peçanha já começou. Em 2024, a Imobi — empresa responsável pelas ações — inaugurou uma empena digital 3D de 30 metros de comprimento por 10 de altura, que opera 24 horas por dia, e a maior do Brasil. O objetivo é transformar a Nilo Peçanha em um verdadeiro corredor multimídia, que una marcas, moradores e visitantes em uma experiência visual comparável aos grandes centros globais.



Segundo Daniel Costa, sócio-fundador da Imobi, a inspiração para o projeto nasceu durante uma viagem à China, onde o impacto das telas gigantes e da comunicação imersiva o levou a imaginar o mesmo cenário em Porto Alegre. “Queremos que a cidade respire inovação. Que as pessoas se surpreendam, parem para observar, tirem fotos, compartilhem — e que esse espaço se torne também um destino, não apenas um trajeto. Queremos, cada vez mais, incentivar o turismo na capital dos gaúchos”, explica.



As iniciativas fazem parte de um movimento mais amplo de valorização da região, que cada vez mais se firma como eixo estratégico de turismo, empreendedorismo e modernização. A Nilo Peçanha, até então associada ao fluxo intenso de veículos e à conexão entre bairros, passa agora a ser vista sob uma nova perspectiva: a de uma avenida referência em experiências urbanas e tecnológicas.