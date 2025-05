Com investimento de R$ 6 milhões, empresários criam empresa com a maior capacidade de tratamento de efluentes oleosos do RS

De Caxias do Sul

O Rio Grande do Sul ganhará, nos próximos dias, um reforço significativo na luta contra a poluição ambiental provocada por resíduos e efluentes oleosos. Durante a 10ª edição da Fiema Brasil, feira voltada à sustentabilidade e tecnologia ambiental, será lançada oficialmente a I9, empresa especializada no tratamento de efluentes oleosos.

Com sede em Estância Velha, no Vale dos Sinos, a nova companhia é fruto da união dos empresários que comandam a Central de Tratamentos de Efluentes Nova Época e da consultoria ambiental Geoprospec. Com um investimento inicial de R$ 6 milhões, a I9 chega ao mercado com a maior capacidade instalada do Estado para tratamento desse tipo de resíduo: até 600 mil litros por dia.



A planta, que opera desde a última sexta-feira (16) em uma área de cerca de cinco hectares, recebeu licença operacional da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) no dia 5 de Maio. A planta fica em área arrendada da Utresa que há 16 anos foi penaliza por passivo ambiental que afetou o Rio dos Sinos, mas que hoje opera de acordo com a legislação ambiental e obteve, recentemente, êxito e reconhecimento dos órgãos ambientais na execução de ações que tinham como intuíto a gestão de antigos passivos. Desse modo, com a finalização das ações de intervenção na área do empreendimento, foi possível viabilizar a área para receber novos investimentos em soluções de gerenciamento de resíduos industriais perigosos.





O que são resíduos e efluentes oleosos



Resíduos e efluentes oleosos são misturas complexas formadas por restos de óleos usados em diversos setores, como o automotivo, metalmecânico e industrial. Esses resíduos podem ser de origem vegetal, sintética ou mineral e normalmente estão combinados com água ou materiais sólidos. Sem o devido tratamento, representam grave risco ambiental, contaminando solos, cursos d’água e ameaçando a saúde da fauna, flora e da população humana.



“O tratamento adequado desses efluentes oleosos ainda é um dos grandes gargalos da gestão ambiental no Estado. Depois de um longo período de estudos e testes, temos convicção de que a tecnologia empregada será um diferencial no mercado. Com a entrada em operação da I9, o Rio Grande do Sul dá um importante passo para reduzir os impactos ambientais gerados por resíduos oleosos, ao mesmo tempo em que se posiciona como referência no uso de tecnologias limpas e eficientes para o setor de saneamento industrial”, afirma Eduardo Carvalho, um dos sócios da I9.



O diferencial da I9 está na adoção de uma tecnologia inovadora que permite o tratamento simultâneo de diferentes tipos de efluentes oleosos. Isso garante agilidade e eficiência na operação, algo essencial diante da demanda crescente e do passivo ambiental acumulado. A expectativa é de que, já nos primeiros dias de operação, a planta receba dezenas de milhares de litros de efluentes para tratamento.





Experiência e compromisso ambiental



A criação da I9 une a expertise de duas empresas com atuação consolidada no setor ambiental:



• Nova Época, fundada em 2011, já tratou mais de 300 milhões de litros de efluentes em todo o estado e atende mais de 560 clientes em 100 municípios gaúchos. Sua missão é clara: promover o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação dos recursos naturais.



• Geoprospec, com 40 anos de experiência em projetos e monitoramento ambiental, atua como consultoria especializada na gestão ambiental de empreendimentos, com foco em segurança, sustentabilidade e performance.