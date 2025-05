Segunda edição do GovTech Summit começa nesta quinta em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (29), começa a segunda edição do GovTech Summit, evento que reúne especialistas, autoridades e empreendedores para discutir a tecnologia na gestão pública. O tema da edição de 2025 é “Governos Inteligentes”, e os debates acontecem nos dia 29 e 30 de maio, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.Ao longo dos dois dias, serão apresentados cases internacionais, soluções tecnológicas e experiências criadas para aprimorar os serviços públicos. As discussões englobam temas como resiliência climática, inclusão na transformação do setor público, sustentabilidade e caminhos para a modernização da gestão pública.Entre os participantes confirmados estão nomes como Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do Brasil; Tamara Srzenti, ministra da Administração Pública, Sociedade Digital e Mídias de Montenegro (país europeu); Roby Senderowitsch, gerente de Governança do Banco Mundial; Rafael Fassio, procurador do Estado de São Paulo; Daniel Almeida, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Andrea Motta, diretora do UK-Brasil Tech Hub; Simone Stülp, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; e Jorge Audy, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs.Recentemente, a head do Govtech Summit, Téo Foresti Girardi, concedeu uma entrevista ao Jornal do Comércio e discorreu sobre o tema do evento este ano. Segundo ela, a digitalização e a modernização do setor público é urgente e será um dos eixos centrais das discussões, que abordarão inovação, segurança de dados, compras públicas, políticas de fomento e iniciativas de melhoria a prestação de serviços ao cidadão. “A transformação digital dos governos será o ponto central das discussões, abordando temas como inovação no setor público e social, novas tecnologias, segurança de dados, compras públicas inovadoras, sustentabilidade e políticas de incentivo e fomento à transformação governamental, administrativa e dos serviços públicos, entre outros assuntos essenciais para a modernização da gestão pública. Vamos explorar soluções e alternativas que aprimorem a prestação de serviços no setor", afirmou Girardi ao JC.