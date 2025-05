Governos Inteligentes será tema do GovTech Summit 2025

A transformação digital no setor público deixou de ser apenas uma tendência para se tornar uma necessidade. A tecnologia impacta na competência do serviço prestado ao cidadão e na transparência da administração. Com o tema 'Governos Inteligentes', o GovTech Summit 2025 irá reunir 70 palestrantes, especialistas na área para debater formas de tornar a gestão governamental mais eficaz, transparente e focada no cidadão.

Em sua segunda edição, o evento acontece nos dias 29 e 30 de maio, na PUCRS, onde são esperadas mais de 1,5 mil pessoas, entre representantes de empresas e entes públicos.



Em vista ao Jornal do Comércio, a head do GovTech Summit, Téo Girard, salientou que o Brasil está entre os primeiros lugares em transformação digital, que disponibiliza ao cidadão serviços de saúde, de impostos e de matrículas, entre tantos outros. Entretanto, apenas 3% dos municípios brasileiros iniciaram o processo. “A transformação digital é bastante conhecida. A tendência é que mais governos melhorem o serviço público”, prevê Téo, ao salientar que o Rio Grande do Sul aparece em posição de liderança na área, com concentração de ecossistemas e parques tecnológicos. Também acompanhou a visita Gabriel Fuscaldo, CEO da Agência Moove, idealizadora do evento.



De acordo com a head, os Governos Inteligentes, têm maior facilidade de desenvolver políticas públicas, direcionar com mais precisão investimentos e serem mais resilientes. Além disso, conforme um dado trazido no último Fórum Econômico Mundial, até 2034, a tecnologia governamental deverá liberar US$ 9,8 trilhões em valor público globalmente, transformando a forma como os governos operam e se conectam com as pessoas.



"A transformação digital dos governos será o ponto central das discussões, abordando temas como inovação no setor público e social, novas tecnologias, segurança de dados, compras públicas inovadoras, sustentabilidade e políticas de incentivo e fomento à transformação governamental, administrativa e dos serviços públicos, entre outros assuntos essenciais para a modernização da gestão pública. Vamos explorar soluções e alternativas que aprimorem a prestação de serviços no setor", destaca Téo, especialista e doutora em Design e Tecnologias.



Entre os nomes de destaque confirmados para o evento na PUCRS, estão o presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Celso Pansera, o secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do governo federal, Rogério Mascarenhas, e o gerente de Governança no World Bank Group, Roby Senderowitsch. Também estarão presentes o secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (MCTI), Daniel Almeida, a diretora do UK-Brasil Tech Hub na missão diplomática do Reino Unido no Brasil, Andrea Motta, a Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stülp, e o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do TECNOPUC, Jorge Audy, entre outros.



O evento é uma das frentes do hub GovTech Lab, um projeto de transformação governamental, e é idealizado pela Moove - a primeira agência com o selo GovTech do Brasil. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do evento (GovTechSummit.com.br).