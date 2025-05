Abicalçados promove primeira edição do Análise de Cenários de 2025

A primeira edição do Análise de Cenários de 2025, elaborada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), será realizada na terça-feira (27), a partir das 10h. No evento, que terá transmissão on-line, mediante inscrição prévia e gratuita, a coordenadora de Inteligência de Mercado da entidade, Priscila Linck, e o doutor em economia Marcos Lélis, falarão sobre os cenários nacional e internacional para a indústria de calçados.

