Dinheiro esquecido em bancos poderá ter resgate automático, anuncia BC

Os cidadãos brasileiros poderão, a partir desta terça (27), pedir resgate automático de dinheiro esquecido em instituições financeiras. O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (26) a nova funcionalidade do SVR (Sistema Valores a Receber).

"A partir de agora, a pessoa não precisa entrar no sistema e fazer essa consulta tão frequentemente", afirma a diretora Izabela Correa (Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta). "A gente acredita que esse avanço venha refletir devoluções do futuro."

Antes, era necessário fazer o procedimento manual para cada pedido de resgate. "O propósito é facilitar ainda mais a vida do cidadão, que não precisará consultar o sistema periodicamente nem registrar manualmente a solicitação de cada valor que existe em seu nome", disse o BC em nota.

A adesão ao serviço de automatização das solicitações é opcional. Para habilitar a nova função, o usuário deve acessar o SVR com uma conta gov.br de nível prata ou ouro e verificação em duas etapas ativada.

De acordo com o BC, a solicitação automática será exclusiva para pessoas físicas e estará disponível apenas para quem possui chave Pix do tipo CPF (o serviço não funcionará para chave Pix do tipo CNPJ).

Quem ainda não possui esse tipo de chave deve cadastrá-la junto à instituição financeira. O crédito será feito diretamente pela instituição financeira na conta do cidadão, que não receberá aviso do Banco Central quando algum valor for devolvido.

As instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica nos casos de valores provenientes de contas conjuntas.