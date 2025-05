Nova diretoria do IEE para o período 2025/2026 é empossada

A nova diretoria que comandará o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) entre maio de 2025 e abril de 2026 foi oficialmente empossada na noite desta segunda-feira (26), em evento realizado no Vista Pontal, espaço de eventos do Pontal Shopping. O economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo presidirá o Instituto na gestão, tendo como vice o engenheiro Hugo de Oliveira Muller. Carpenedo substitui a engenheira Paola Coser Magnani, que ocupou o cargo entre 2024 e 2025.



Fundado em 1984 na capital gaúcha, o IEE é uma instituição civil sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários. O Instituto tem como objetivo incentivar e preparar novas lideranças, com base nos conceitos de liberdades individuais, economia de mercado e livre iniciativa. Para Carpenedo, associado desde 2019, "assumir o cargo é uma honra".

“Assumir a presidência é uma honra. A forma mais simples de verificar isso é olhando para lista de ex-presidentes do do IEE. Nós temos lideranças empresariais super relevantes no Rio Grande do Sul que foram presidentes. O instituto está vivendo um momento super positivo, vindo de ótimas gestões em sequência. O principal foco nesse momento é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido”, ponderou.



Uma das principais atribuições do IEE é a formação de lideranças com capacidade empreendedora e visão ampla da sociedade. Nesse sentido, a instituição busca estimular o debate e a troca de experiências entre os seus associados para que desempenhem suas funções de forma ética e planejada. Isso, segundo o novo presidente, seguirá sendo um dos objetivos de sua gestão.



“O principal norte de atuação do IEE é formar lideranças empresariais comprometidas com a liberdade. Então, embora não seja uma área que tenha muita visibilidade para quem não participa do instituto, o nosso principal foco de energia é buscar uma excelência na formação de novas lideranças”, afirmou.

Além disso, Carpenedo destacou a importância social do IEE. Segundo ele, um dos principais objetivos de sua gestão será reforçar o braço social da entidade, chamado de IEE Impacto. “Um dos nortes da nossa gestão é fortalecê-lo. Por meio da atuação dos associados e de empresas e associações parceiras, buscamos ajudar jovens em situação de vulnerabilidade através de conteúdos, especialmente na área de educação financeira, Inteligência Artificial e empreendedorismo. É uma forma nos aproximarmos da comunidade e atuar de uma forma propositiva.”



O presidente também exaltou a realização do Forúm da Liberdade, evento promovido anualmente pela entidade e uma das principais bandeiras do instituto, que está com a 39ª confirmada para o ano que vem.



“Esperamos que a 39ª edição seja um evento ainda maior do que o anterior. Ele é especial, pois 2026 é um ano eleitoral, então, certamente teremos muitos protagonistas políticos participando do para discutir o futuro do Brasil. Nos anos de eleições gerais, buscamos trazer os os pré-candidatos à Presidência da República para promover um debate e, em 2026, não vai ser diferente”, afirmou.

Conheça a nova diretoria e conselho fiscaldo IEE

Diretoria

Presidente: Tiago Dinon Carpenedo

Vice-presidente: Hugo de Oliveira Muller

Diretora de Comunicação: Milena Waitikoski da Silva Pedroso

Diretor de Eventos: Alan Martins Elbling

Diretor Financeiro: Rodrigo Villa Real Mello

Diretor de Formação: Gustavo Corrêa Fernandes

Diretora de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade: Victoria Werner De Nadal



Conselho Fiscal

Anderson Bertarello Fernandes

Fabrício Zortéa Camozzato

Giovanni Mércio Jarros Tumelero

Matheus Ramos de Castro Gonzalez (suplente)